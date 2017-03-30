По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 30 марта 2017 г в рознице подорожал СПБТ, а в мелком опте - дизельное топливо и сжиженный газ.

Как сообщает Терминал, рознице цены высокооктановых бензинов не изменились. Так цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 23.48 грн/л, а бензина А-95 евро - 24.72 грн/л. Дизельное топливо евро также не изменилось в цене, которая составляет 22.34 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 30 марта 2017 г немного подорожал на 0.1% (1 коп/л) до 10.90 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.1%.

Средняя розничная цена бензина СПБТ на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.48 20.94 -0.01 -0.09 Бензин А-95 евро 24.72 21.50 -0.00 0.11 Дизельное топливо Евро 22.34 19.94 -0.01 -0.03 Сжиженный газ 10.90 9.77 0.06 -0.88

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 30.03.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 23,66 0,0 24,60 0,0 22,49 0,0 10,85 0,0 ANP 22,45 0,0 22,95 0,0 21,00 0,0 10,55 0,0 SHELL 25,72 0,0 26,76 0,0 23,86 0,0 11,22 0,0 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 23,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 10,48 0,0 Кло 22,89 0,0 23,59 0,0 21,79 0,0 10,99 20,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 23,91 0,0 11,24 -0,4 ТНК 23,97 0,0 24,69 0,0 21,96 0,0 11,42 0,0 Укрнафта 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 10,42 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

В мелком опте 30 марта 2017 стоимость бензинов также не изменилась. Средняя стоимость мелкооптовых поставок бензина А-92 евро составляет 20.95 грн/л, а стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро - 21.91 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро подорожало на 0.22% (4 коп/л) до 19.03 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 23 марта по 30 марта 2017 г. увеличилась на 4.3%, или 749.0 грн/т, и находится на уровне 17980.92 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 1.8%, или 331.2 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 20.95 0.00 -0.60 -3.24 Бензин А-95 евро 21.91 0.00 -0.45 -3.10 Дизельное топливо евро 19.03 0.22 -0.53 -3.70

Средние мелкооптовые цены ДТ: