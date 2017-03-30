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Топливно-энергетический комплекс
СУГ перешел к подорожанию в рознице 30 марта, а дизельное топливо — в мелком опте
20:21 30.03.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 30 марта 2017 г в рознице подорожал СПБТ, а в мелком опте - дизельное топливо и сжиженный газ.
Как сообщает Терминал, рознице цены высокооктановых бензинов не изменились. Так цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 23.48 грн/л, а бензина А-95 евро - 24.72 грн/л. Дизельное топливо евро также не изменилось в цене, которая составляет 22.34 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 30 марта 2017 г немного подорожал на 0.1% (1 коп/л) до 10.90 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.1%.
Средняя розничная цена бензина СПБТ на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.48
|20.94
|-0.01
|-0.09
|Бензин А-95 евро
|24.72
|21.50
|-0.00
|0.11
|Дизельное топливо Евро
|22.34
|19.94
|-0.01
|-0.03
|Сжиженный газ
|10.90
|9.77
|0.06
|-0.88
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 30.03.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|23,66
|0,0
|24,60
|0,0
|22,49
|0,0
|10,85
|0,0
|ANP
|22,45
|0,0
|22,95
|0,0
|21,00
|0,0
|10,55
|0,0
|SHELL
|25,72
|0,0
|26,76
|0,0
|23,86
|0,0
|11,22
|0,0
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|10,48
|0,0
|Кло
|22,89
|0,0
|23,59
|0,0
|21,79
|0,0
|10,99
|20,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|23,91
|0,0
|11,24
|-0,4
|ТНК
|23,97
|0,0
|24,69
|0,0
|21,96
|0,0
|11,42
|0,0
|Укрнафта
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|10,42
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте 30 марта 2017 стоимость бензинов также не изменилась. Средняя стоимость мелкооптовых поставок бензина А-92 евро составляет 20.95 грн/л, а стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро - 21.91 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро подорожало на 0.22% (4 коп/л) до 19.03 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 23 марта по 30 марта 2017 г. увеличилась на 4.3%, или 749.0 грн/т, и находится на уровне 17980.92 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 1.8%, или 331.2 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.95
|0.00
|-0.60
|-3.24
|Бензин А-95 евро
|21.91
|0.00
|-0.45
|-3.10
|Дизельное топливо евро
|19.03
|0.22
|-0.53
|-3.70
Средние мелкооптовые цены ДТ:
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