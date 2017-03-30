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Топливно-энергетический комплекс
Автогаз начал дорожать 30 марта вслед за ростом оптовых цен
14:48 30.03.2017 |
В период с 29 по 30 марта стоимость автогаза выросла в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, на 30 коп./л, - до 10,99 грн/л, автогаз подорожал в столичной сети KLO. На киевских АЗС «БРСМ-Нафты» газ вырос на 10 коп./л, - до 10,89 грн/л. AMIC увеличил стоимость продукта на 20 коп./л, - до 10,29 грн/л в Черкасской области. В том же регионе сеть SOCAR снизила стоимость СУГ на 10 коп./л, - до 11,59 грн/л.
На столичных АГЗП («Барс 2000», Авантаж 7», Smart, Evrogaz, I-LPG, GreenGas, пр.) стоимость топлива осталась на уровне 10,35-10,55 грн/л.
Как сообщал OilNews, 29 марта ПАО «Укргаздобыча» на дополнительном аукционе, который проходил на «Украинской энергетической бирже», реализовало 2400 т сжиженного газа по 16 620-17 253 грн/т.
Участники рынка отмечают, что подорожание связано с ростом котировок и подорожанием импортного ресурса.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 30/29 марта 2016 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
10,87
|
+0,02
|
KLO
|
10,99
|
+0,30
|
Mango
|
10,57
|
0,00
|
Marshal
|
11,65
|
0,00
|
Shell
|
11,16
|
0,00
|
SOCAR
|
11,35
|
-0,02
|
SUN OIL
|
10,65
|
0,00
|
UPG
|
10,77
|
0,00
|
WOG
|
11,33
|
0,00
|
ZOG
|
10,95
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,35
|
0,00
|
Авиас
|
10,76
|
0,00
|
Автотранс
|
10,98
|
0,00
|
Барс 2000
|
10,55
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
10,97
|
+0,01
|
Надежда
|
11,14
|
0,00
|
ОККО
|
11,24
|
0,00
|
Параллель
|
12,47
|
0,00
|
Род-Ник
|
10,90
|
0,00
|
Укрнафта
|
10,86
|
0,00
|
Средняя
|
11,08
|
0,00
|
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