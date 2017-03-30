В период с 29 по 30 марта стоимость автогаза выросла в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, на 30 коп./л, - до 10,99 грн/л, автогаз подорожал в столичной сети KLO. На киевских АЗС «БРСМ-Нафты» газ вырос на 10 коп./л, - до 10,89 грн/л. AMIC увеличил стоимость продукта на 20 коп./л, - до 10,29 грн/л в Черкасской области. В том же регионе сеть SOCAR снизила стоимость СУГ на 10 коп./л, - до 11,59 грн/л.

На столичных АГЗП («Барс 2000», Авантаж 7», Smart, Evrogaz, I-LPG, GreenGas, пр.) стоимость топлива осталась на уровне 10,35-10,55 грн/л.

Как сообщал OilNews, 29 марта ПАО «Укргаздобыча» на дополнительном аукционе, который проходил на «Украинской энергетической бирже», реализовало 2400 т сжиженного газа по 16 620-17 253 грн/т.

Участники рынка отмечают, что подорожание связано с ростом котировок и подорожанием импортного ресурса.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 30/29 марта 2016 г., грн/л: