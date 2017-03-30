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Топливно-энергетический комплекс
Цена нефти растет 30 марта на неоднозначной статистике по запасам в США
08:57 30.03.2017 |
Мировые цены на нефть растут в четверг на фоне неоднозначных данных статистики от минэнерго США по запасам нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.27 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,19% - до 52,64 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,38%, до 49,70 доллара за баррель.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 марта, выросли на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,2% - до 534 миллионов баррелей. Аналитики ожидали большего увеличения показателя - на 1,357 миллиона баррелей, или на 0,25%, до 534,457 миллиона баррелей.
В то же время запасы бензина снизились на 3,7 миллиона баррелей, или на 1,5% - до 239,7 миллиона баррелей. Эксперты ожидали снижения индикатора всего на 1,89 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 2,5 миллиона баррелей, или на 1,6%, до 152,9 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение на 1,23 миллиона баррелей.
"Сильное снижение запасов бензина в преддверии окончания сезона техобслуживания на нефтеперерабатывающих заводах предполагает, что запасы нефти скоро начнут снижаться", - приводит газета The Wall Street Journal слова неназванных аналитиков ANZ.
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