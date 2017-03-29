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Пока топливо дешевеет в мелком опте, в рознице бензин А-95 резко перешел к подорожанию
18:26 29.03.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 29 марта 2017 г в рознице отмечался рост стоимости бензина А-95 евро и снижение цены СПБТ, а в мелком опте - падение цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.48 грн/л, бензина А-95 евро - подорожала на 0.12% (3 коп/л) до 24.72 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 22.34 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 29 марта 2017 г. подешевел на 0.29% (3 коп/л) до 10.90 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.1%.
Средняя розничная цена бензина А-95 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.48
|20.94
|0.00
|-0.09
|Бензин А-95 евро
|24.72
|21.50
|0.12
|0.11
|Дизельное топливо Евро
|22.34
|19.94
|0.00
|-0.03
|Сжиженный газ
|10.90
|9.77
|-0.29
|-1.53
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 29.03.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|23,66
|0,0
|24,60
|0,0
|22,49
|0,0
|10,85
|-2,0
|ANP
|22,45
|0,0
|22,95
|0,0
|21,00
|0,0
|10,55
|-17,0
|SHELL
|25,72
|0,0
|26,76
|0,0
|23,86
|0,0
|11,22
|0,0
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|10,48
|-11,3
|Кло
|22,89
|0,0
|23,59
|0,0
|21,79
|0,0
|10,79
|0,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|23,91
|0,0
|11,24
|-3,4
|ТНК
|23,97
|0,0
|24,69
|0,0
|21,96
|0,0
|11,42
|0,0
|Укрнафта
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|10,42
|-9,2
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте средняя цена поставок бензина А-92 евро стала немного меньше - на 0.1% (2 коп/л) до 20.96 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день снизилась на 0.14% (3 коп/л) до 21.92 грн/л, а дизельное топливо евро подешевело на 0.19% (4 коп/л) до 18.99 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 22 марта по 29 марта 2017 г. увеличилась на 2.3%, или 403.6 грн/т, и находится на уровне 17628.15 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 3.8%, или 696.0 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.96
|-0.08
|-0.70
|-3.29
|Бензин А-95 евро
|21.92
|-0.14
|-0.71
|-3.07
|Дизельное топливо евро
|18.99
|-0.19
|-0.99
|-3.84
Средняя мелкооптовая цена ДТ евро:
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