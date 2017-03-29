По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 29 марта 2017 г в рознице отмечался рост стоимости бензина А-95 евро и снижение цены СПБТ, а в мелком опте - падение цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.48 грн/л, бензина А-95 евро - подорожала на 0.12% (3 коп/л) до 24.72 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 22.34 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 29 марта 2017 г. подешевел на 0.29% (3 коп/л) до 10.90 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.1%.

Средняя розничная цена бензина А-95 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.48 20.94 0.00 -0.09 Бензин А-95 евро 24.72 21.50 0.12 0.11 Дизельное топливо Евро 22.34 19.94 0.00 -0.03 Сжиженный газ 10.90 9.77 -0.29 -1.53

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 29.03.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 23,66 0,0 24,60 0,0 22,49 0,0 10,85 -2,0 ANP 22,45 0,0 22,95 0,0 21,00 0,0 10,55 -17,0 SHELL 25,72 0,0 26,76 0,0 23,86 0,0 11,22 0,0 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 23,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 10,48 -11,3 Кло 22,89 0,0 23,59 0,0 21,79 0,0 10,79 0,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 23,91 0,0 11,24 -3,4 ТНК 23,97 0,0 24,69 0,0 21,96 0,0 11,42 0,0 Укрнафта 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 10,42 -9,2

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

В мелком опте средняя цена поставок бензина А-92 евро стала немного меньше - на 0.1% (2 коп/л) до 20.96 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день снизилась на 0.14% (3 коп/л) до 21.92 грн/л, а дизельное топливо евро подешевело на 0.19% (4 коп/л) до 18.99 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 22 марта по 29 марта 2017 г. увеличилась на 2.3%, или 403.6 грн/т, и находится на уровне 17628.15 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 3.8%, или 696.0 грн/т.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 20.96 -0.08 -0.70 -3.29 Бензин А-95 евро 21.92 -0.14 -0.71 -3.07 Дизельное топливо евро 18.99 -0.19 -0.99 -3.84

Средняя мелкооптовая цена ДТ евро:



