Об этом сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Крупнейшая сеть группы «Приват» опустила стоимость СУГ на 20-65 коп./л. При этом во Львовской области на отдельных станциях «Укрнафты» стоимость СУГ снизилась до 9,35 грн/л, а Днепре - до 9,65 грн/л. Таким образом, разброс цен на разных АЗС группы в регионах составляет 1,85 грн/л.

Также в отдельных регионах газ подешевел на заправках ОККО, SOCAR, Shell и «Олас».

На столичных АГЗП («Барс 2000», Авантаж 7», Smart, Evrogaz, I-LPG, GreenGas, пр.) стоимость топлива осталась на уровне 10,35-10,55 грн/л.

Как сообщал OilNews, на последних торгах СУГ «Укрнафты» представители группы «Приват» на договорной основе законтрактовали 5000 т газа по 15 200 грн/т, в том числе 1000 т СУГ с Долинского ГПЗ, расположенного в Львовской области. При этом другие участники рынка приобретали СУГ на аукционе на 1000-1200 грн/т дороже.

При заводской цене автогаза в 15 200 грн/т для оператора АЗС «Укрнафты» и минимальных расходах, себестоимость этого ресурса на заправке составит порядка 9,30-9,50 грн/л.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 29/28 марта 2016 г., грн/л: