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Топливно-энергетический комплекс
29 марта стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей
15:11 29.03.2017 |
Об этом сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Крупнейшая сеть группы «Приват» опустила стоимость СУГ на 20-65 коп./л. При этом во Львовской области на отдельных станциях «Укрнафты» стоимость СУГ снизилась до 9,35 грн/л, а Днепре - до 9,65 грн/л. Таким образом, разброс цен на разных АЗС группы в регионах составляет 1,85 грн/л.
Также в отдельных регионах газ подешевел на заправках ОККО, SOCAR, Shell и «Олас».
На столичных АГЗП («Барс 2000», Авантаж 7», Smart, Evrogaz, I-LPG, GreenGas, пр.) стоимость топлива осталась на уровне 10,35-10,55 грн/л.
Как сообщал OilNews, на последних торгах СУГ «Укрнафты» представители группы «Приват» на договорной основе законтрактовали 5000 т газа по 15 200 грн/т, в том числе 1000 т СУГ с Долинского ГПЗ, расположенного в Львовской области. При этом другие участники рынка приобретали СУГ на аукционе на 1000-1200 грн/т дороже.
При заводской цене автогаза в 15 200 грн/т для оператора АЗС «Укрнафты» и минимальных расходах, себестоимость этого ресурса на заправке составит порядка 9,30-9,50 грн/л.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 29/28 марта 2016 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
10,86
|
0,02
|
KLO
|
10,69
|
0,00
|
Mango/Ultra
|
10,57
|
0,00
|
Marshal
|
11,65
|
0,00
|
Shell
|
11,16
|
-0,10
|
SOCAR
|
11,37
|
-0,08
|
SUN OIL
|
10,65
|
0,00
|
UPG
|
10,77
|
0,00
|
WOG
|
11,33
|
0,00
|
ZOG
|
10,95
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,35
|
0,00
|
Авиас
|
10,76
|
-0,23
|
Автотранс
|
10,98
|
0,00
|
Барс 2000
|
10,55
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
10,95
|
0,00
|
Маркет
|
10,20
|
0,00
|
Надежда
|
11,14
|
0,00
|
ОККО
|
11,24
|
-0,04
|
Олас
|
10,30
|
-0,10
|
Параллель
|
12,47
|
0,00
|
Род-Ник
|
10,90
|
0,00
|
Укрнафта
|
10,86
|
-0,19
|
Средняя
|
11,08
|
-0,07
|
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