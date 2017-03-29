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Топливно-энергетический комплекс
28 марта отмечалась стабильность розничных цен на светлые нефтепродукты
21:23 28.03.2017 |
Высокооктановые бензины не изменились в цене. Так стоимость бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.48 грн/л, бензина А-95 евро - 24.69 грн/л. Как сообщает Терминал, дизельное топливо евро также не изменилось в цене , которая составляет 22.34 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 28 марта 2017 г подешевел на 0.24% (3 коп/л) до 10.94 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.3%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.48
|20.94
|-0.00
|-0.10
|Бензин А-95 евро
|24.69
|21.50
|-0.00
|-0.01
|Дизельное топливо Евро
|22.34
|19.94
|-0.00
|-0.04
|Сжиженный газ
|10.94
|9.77
|-0.24
|-1.80
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 28.03.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|23,66
|0,0
|24,60
|0,0
|22,49
|0,0
|10,87
|-2,0
|ANP
|22,45
|0,0
|22,95
|0,0
|21,00
|0,0
|10,72
|-1,4
|SHELL
|25,72
|-0,9
|26,76
|-0,4
|23,86
|-0,9
|11,22
|-7,6
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|10,60
|0,0
|Кло
|22,89
|0,0
|23,59
|0,0
|21,79
|0,0
|10,79
|10,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|23,91
|0,0
|11,28
|-5,8
|ТНК
|23,97
|0,0
|24,69
|0,0
|21,96
|0,0
|11,42
|0,0
|Укрнафта
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|10,51
|0,0
Розничная цена СПБТ по данным системы мониторинга рынков PsycheaFUEL 2.2:
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