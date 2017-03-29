Нефтепроизводители в США наращивают хеджирование, сообщается в исследовании Wood Mackenzie.

Согласно последним данным раскрытия информации, нефтепроизводители бросились хеджировать цены на нефть выше $50 за баррель после того, как ОПЕК объявила в ноябре о сокращении производства.

Wood Mackenzie проанализировало программы хеджирования 33 крупнейших добывающих компаний и обнаружило, что нефтепроизводители увеличили хеджирование поставок на 33%, или на 648 тыс. баррелей в сутки, начиная с четвертого квартала 2016 г., по сравнению с третьим кварталом текущего года. Это больше, чем в любом из предыдущих четырех кварталов.

"Те производители, большинство из которых уязвимы от падения цен (сланцевые), будут использовать выгоды хеджирования для того, чтобы можно было подключить любые бюджетные дефициты при спотовой цене $50 за баррель", - говотрит аналитик Энди Мак-Конн.

Большинство новых контрактов на ценовое хеджирование поставок нефти были добавлены при ценах между $50-60 за баррель, добавил он.

Но хеджирование не следует переоценивать, поскольку большинство хедж-контрактов истекает в 2018 г., считает эксперт.

Wood Mackenzie по-прежнему считает, что нефтепромышленности США нужна нефть по цене $55-60 за баррель, чтобы поддержать увеличение капитальных затрат и производства.