Финансовые новости
- |
- 29.03.17
- |
- 03:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Нефтепроизводители в США наращивают хеджирование
13:36 28.03.2017 |
Нефтепроизводители в США наращивают хеджирование, сообщается в исследовании Wood Mackenzie.
Согласно последним данным раскрытия информации, нефтепроизводители бросились хеджировать цены на нефть выше $50 за баррель после того, как ОПЕК объявила в ноябре о сокращении производства.
Wood Mackenzie проанализировало программы хеджирования 33 крупнейших добывающих компаний и обнаружило, что нефтепроизводители увеличили хеджирование поставок на 33%, или на 648 тыс. баррелей в сутки, начиная с четвертого квартала 2016 г., по сравнению с третьим кварталом текущего года. Это больше, чем в любом из предыдущих четырех кварталов.
"Те производители, большинство из которых уязвимы от падения цен (сланцевые), будут использовать выгоды хеджирования для того, чтобы можно было подключить любые бюджетные дефициты при спотовой цене $50 за баррель", - говотрит аналитик Энди Мак-Конн.
Большинство новых контрактов на ценовое хеджирование поставок нефти были добавлены при ценах между $50-60 за баррель, добавил он.
Но хеджирование не следует переоценивать, поскольку большинство хедж-контрактов истекает в 2018 г., считает эксперт.
Wood Mackenzie по-прежнему считает, что нефтепромышленности США нужна нефть по цене $55-60 за баррель, чтобы поддержать увеличение капитальных затрат и производства.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как очередной конфликт Сытника и Холодницкого похоронит борьбу с коррупцией
|Бывший замминистра топлива и энергетики Кирюшин задержан в Грузии - Луценко
|Шокирующий Шокин. Пртив кого пошел в суд бывший генпрокурор
|Немного о е-декларациях для антикоррупционеров
Большинство грантов проходят через частных предпринимателей для минимизации налогов. На это закрывают глаза доноры, и это не тревожит государство. Но после декларации мы увидим, что через 50-60 частных предпринимателей проходит львиная доля всех грантовых денег.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|28 марта отмечалась стабильность розничных цен на светлые нефтепродукты
|Что означает сдача на металлолом крейсера "Украина"
|Золото дорожает 28 марта перед выступлениями представителей ФРС
|Нефть ускорила рост 28 марта, Brent подорожала до $51,35 за баррель
|В феврале средняя зарплата увеличилась на 3,3% до 6,2 тыс. гривен
|Нефтепроизводители в США наращивают хеджирование
|28 марта после продолжительного периода снижения цен, стоимость автогаза практически не изменилась
Это интересно
|Собеседование: 15 вопросов, которые нельзя задавать
|Устройство Superscreen превращает ваш смартфон в 10-дюймовый планшет
|Morgan Stanley: Tesla Model 3 будет в 10 раз безопаснее обычных автомобилей
|Компания Bugatti сделала велосипед за 39 тысяч долларов
|Ford придумал подушку безопасности на потолке
|Литовский кибермошенник "выудил" из американских IT-компаний $100 миллионов
|Опубликован рейтинг стран по росту цен на жилье за 2016 год