Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Сжиженный газ инерционно минимально подешевел только у двух операторов: ОККО и «БРСМ-Нафта».

На столичных АГЗП («Барс 2000», Авантаж 7», Smart, Evrogaz, I-LPG, GreenGas, пр.) стоимость осталась на уровне 10,35-10,55 грн/л.

Активное снижение розничных цен автогаза началось в средине марта. За последние 12 дней его средняя цена опустилась на 31 коп./л. При этом крупнейшие операторы в столичном регионе опустили цены ниже 11 грн/л.

Напомним, что аукцион «Укрнафты» 24 марта зафиксировал стабилизацию цен на рынке - 6320 т автомобильных партий СУГ были выкуплены по 15 800-16 500 грн/т. Операторы связывают это с ростом котировок DAF Brest и как следствие подорожания импорта.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 28/27 марта 2016 г., грн/л: