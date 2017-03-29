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Топливно-энергетический комплекс
28 марта после продолжительного периода снижения цен, стоимость автогаза практически не изменилась
13:22 28.03.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Сжиженный газ инерционно минимально подешевел только у двух операторов: ОККО и «БРСМ-Нафта».
На столичных АГЗП («Барс 2000», Авантаж 7», Smart, Evrogaz, I-LPG, GreenGas, пр.) стоимость осталась на уровне 10,35-10,55 грн/л.
Активное снижение розничных цен автогаза началось в средине марта. За последние 12 дней его средняя цена опустилась на 31 коп./л. При этом крупнейшие операторы в столичном регионе опустили цены ниже 11 грн/л.
Напомним, что аукцион «Укрнафты» 24 марта зафиксировал стабилизацию цен на рынке - 6320 т автомобильных партий СУГ были выкуплены по 15 800-16 500 грн/т. Операторы связывают это с ростом котировок DAF Brest и как следствие подорожания импорта.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 28/27 марта 2016 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
10,84
|
0,00
|
KLO
|
10,69
|
0,00
|
Mango
|
10,57
|
0,00
|
Marshal
|
11,65
|
0,00
|
Shell
|
11,26
|
0,00
|
SOCAR
|
11,45
|
0,00
|
SUN OIL
|
10,65
|
0,00
|
UPG
|
10,77
|
0,00
|
WOG
|
11,33
|
0,00
|
ZOG
|
10,95
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,35
|
0,00
|
Авиас
|
10,98
|
0,00
|
Автотранс
|
10,98
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
12,20
|
0,00
|
Барс 2000
|
10,55
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
10,95
|
-0,06
|
Маркет
|
10,20
|
0,00
|
Надежда
|
11,14
|
0,00
|
ОККО
|
11,28
|
-0,04
|
Параллель
|
12,47
|
0,00
|
Род-Ник
|
10,90
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,06
|
0,00
|
Средняя
|
11,14
|
-0,01
|
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