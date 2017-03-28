В понедельник, 27 марта, железнодорожные партии нефтепродуктов подешевели еще на 100-150 грн/т. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

Продолжение снижения цен стало следствием очередного витка снижения котировок на последних сессиях. Так, стоимость бензина и ДТ в европейских портах вернулась к минимальным месячным показателям после небольшого восстановления. В целом же с начала месяца она отступила на $47-50/т. Впрочем, в ходе последних сессий отыграла несколько долларов вслед за восстановлением нефтяных котировок.

Средняя стоимость дизтоплива в понедельник составила 21 950 грн/т, что на 100 грн/т ниже, чем в пятницу, 24 марта. В последний раз ниже 22 000 грн/т ДТ торговалось 29 декабря 2016 г., до того, как был повышен базовый акциз.

Сегодня с трубопроводным ДТ на рынок вышли 7 компаний: «Е.Коннект», «Глуско Украина», ЗНП-М, «Темиртранс-Захид», WOG, «Альянс Энерго Трейд» и «Анвитрейд». Их предложения - 21 900-22 200 грн/т. При этом уровень цен на данный ресурс опускался до 21 750-22 000 грн/т.

Также российский трубопроводный ресурс предлагает компания «Альянс Энерго Трейд» в Черниговской области, по 22 000-22 100 грн/т. Этот продукт был поставлен по трубопроводу до Гомеля (Беларусь), а далее железнодорожным транспортом - в Украину. Здесь же литовский ДТ выставляет «Параллель» и ЗНП-М по 21 850-21 900 грн/т. ЗНГК, WOG, «ВД Интер» и «Стэнли» торгуют белорусским продуктом по 21 900-22 300 грн/т.

На юге WOG торговал греческим зимним ДТ в порту «Южный» по непроходной цене 23 100 грн/т. «Альянс Энерго Трейд» продавал российский ресурс в том же порту на 500 грн/т дешевле. ДТ кременчугского НПЗ выставлялось также по высокой цене - 23 100 грн/т. (без ж/д тарифа).

В мелком опте дизтопливо также активно дешевеет. За неделю его средняя цена отступила на 23 коп. - до 19,06 грн/л. При этом «Анвитрейд» в понедельник удержал цену на пятничном уровне - 18,45 грн/л. Поставщики белорусского продукта на Коростене - «Фактор» и «Укрпалетсистем» - торгуют по 18,50-18,55 грн/л.