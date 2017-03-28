Финансовые новости
- |
- 28.03.17
- |
- 10:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Оптовые цены ДТ вернулись на уровень до повышения акцизов
19:51 27.03.2017 |
В понедельник, 27 марта, железнодорожные партии нефтепродуктов подешевели еще на 100-150 грн/т. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
Продолжение снижения цен стало следствием очередного витка снижения котировок на последних сессиях. Так, стоимость бензина и ДТ в европейских портах вернулась к минимальным месячным показателям после небольшого восстановления. В целом же с начала месяца она отступила на $47-50/т. Впрочем, в ходе последних сессий отыграла несколько долларов вслед за восстановлением нефтяных котировок.
Средняя стоимость дизтоплива в понедельник составила 21 950 грн/т, что на 100 грн/т ниже, чем в пятницу, 24 марта. В последний раз ниже 22 000 грн/т ДТ торговалось 29 декабря 2016 г., до того, как был повышен базовый акциз.
Сегодня с трубопроводным ДТ на рынок вышли 7 компаний: «Е.Коннект», «Глуско Украина», ЗНП-М, «Темиртранс-Захид», WOG, «Альянс Энерго Трейд» и «Анвитрейд». Их предложения - 21 900-22 200 грн/т. При этом уровень цен на данный ресурс опускался до 21 750-22 000 грн/т.
Также российский трубопроводный ресурс предлагает компания «Альянс Энерго Трейд» в Черниговской области, по 22 000-22 100 грн/т. Этот продукт был поставлен по трубопроводу до Гомеля (Беларусь), а далее железнодорожным транспортом - в Украину. Здесь же литовский ДТ выставляет «Параллель» и ЗНП-М по 21 850-21 900 грн/т. ЗНГК, WOG, «ВД Интер» и «Стэнли» торгуют белорусским продуктом по 21 900-22 300 грн/т.
На юге WOG торговал греческим зимним ДТ в порту «Южный» по непроходной цене 23 100 грн/т. «Альянс Энерго Трейд» продавал российский ресурс в том же порту на 500 грн/т дешевле. ДТ кременчугского НПЗ выставлялось также по высокой цене - 23 100 грн/т. (без ж/д тарифа).
В мелком опте дизтопливо также активно дешевеет. За неделю его средняя цена отступила на 23 коп. - до 19,06 грн/л. При этом «Анвитрейд» в понедельник удержал цену на пятничном уровне - 18,45 грн/л. Поставщики белорусского продукта на Коростене - «Фактор» и «Укрпалетсистем» - торгуют по 18,50-18,55 грн/л.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Война под Донецком. Почему начались новые бои за Ясиноватский блокпост
ТОП-НОВОСТИ
|Основным покупателем украинской "дочки" Сбербанка выступит сын владельца российской нефтяной компании
|Госдолг Украины в феврале 2017г возрос на 0,78% в долларовом выражении - Минфин
|Курс доллара на межбанке 27 марта начал снижаться
|НБУ заложил в прогноз по инфляции в 2017 повышение цен на газ и отопление с октября
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ констатирует отсутствие оснований для пересмотра госбюджета-2017
|НБУ прогнозирует рост промышленного производства на 2% в 2017
|СМИ: "Магистральные газопроводы" могут получить итальянского инвестора
|Цена золота снижается 28 марта в рамках коррекции
|Нефть дорожает 28 марта после предыдущего снижения
|Госдолг Украины в феврале 2017г возрос на 0,78% в долларовом выражении - Минфин
|НБУ заложил в прогноз по инфляции в 2017 повышение цен на газ и отопление с октября
Это интересно
|Литовский кибермошенник "выудил" из американских IT-компаний $100 миллионов
|Опубликован рейтинг стран по росту цен на жилье за 2016 год
|Голосовой помощник Bixby позволит управлять всей техникой Samsung
|В Москве сестер из Сбербанка взяли за покупкой Ferrari
|Google Maps позволит делиться с своим местонахождением и маршрутом передвижения в реальном времени
|Почему программы долгосрочного стимулирования иногда не работают
|Samsung Galaxy S8 можно будет вернуть в магазин в трехмесячный срок, получив полную компенсацию