Розничные продажи бензинов на АЗС Украины (без учета оккупированной АРК) в январе 2017 г. упали на 15% в сравнении с февралем 2016 г. - до 101 тыс. т. Реализация дизельного топлива в рознице снизилась на 9% - до 83 тыс. т. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

При этом в феврале 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. промышленное потребление бензинов выросло на 3% - до 38,5 тыс. т, а промпотребление ДТ выросло на 13% - до 192,5 тыс. т.

В целом потребление бензинов в Украине за отчетный месяц сократилось на 11% - до 139 тыс. т, а потребление ДТ выросло на 5%, - до 276 тыс. т.

Суммарное потребление топлива в январе 2017 г. составило 415 тыс. т, что менее чем на 1% ниже показателя февраля прошлого года. С начала года потребление топлив выросло на 2% до 828,5 тыс. т.

Как сообщал OilNews, баланс рынка бензинов и дизтоплива в Украине в феврале 2017 г. составил 459 тыс. т, что на 10% меньше в сравнении с февралем 2016 г.

Cуммарное потребления топлива в Украине в 2016 г. составило 6,78 млн т, что на 117 тыс. т (-1,7%) меньше 2015 года.

Напомним, что баланс рынка бензинов и дизтоплива в Украине в январе 2017 г. составил 432 тыс., т, что на 2% меньше в сравнении с январем 2016 г. Драйвером снижения стали бензины, баланс которых составил 130 тыс. т, что на 15,5% меньше, чем в прошлом году. Баланс ДТ в январе 2017 г. вырос на 5% до 302 тыс. т.