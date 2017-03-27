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Топливно-энергетический комплекс
Автогаз дешевеет в регионах и дорожает в Киеве
13:53 27.03.2017 |
В период с 24 по 27 марта стоимость автогаза менялась разнонаправленно. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Сжиженный газ продолжил дешеветь в крупных, в т.ч. региональных сетях: SOCAR, SUN OIL, Mango, Marshal WOG, «Параллель», «Татнфеть», «Род-Ник» и пр.
В Киеве газ начал дорожать после снижения на прошлой неделе. KLO повысила его стоимость на 10 коп./л, - до 10,79 грн/л, а столичные АГЗП («Барс 2000», Авантаж 7», Smart, Evrogaz, I-LPG, GreenGas, пр.) подняли его стоимость на 20 коп./л, - до 10,35-10,55 грн/л.
Напомним, что аукцион «Укрнафты» 24 марта зафиксировал стабилизацию цен на рынке. 6320 т автомобильных партий СУГ были выкуплены по 15 800-16 500 грн/т. Операторы связывают это с ростом котировок DAF Brest и как следствие подорожания импорта.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 27/24 марта 2016 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
10,84
|
0,00
|
KLO
|
10,79
|
0,10
|
Mango
|
10,57
|
-0,12
|
Marshal
|
11,65
|
-0,05
|
Shell
|
11,26
|
0,00
|
SOCAR
|
11,45
|
-0,03
|
SUN OIL
|
10,65
|
-0,02
|
UPG
|
10,77
|
0,00
|
WOG
|
11,33
|
-0,20
|
ZOG
|
10,95
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,35
|
0,20
|
Авиас
|
10,98
|
0,00
|
Автотранс
|
10,98
|
0,00
|
Барс 2000
|
10,55
|
0,20
|
БРСМ-Нафта
|
10,99
|
0,00
|
Маркет
|
10,20
|
0,00
|
Надежда
|
11,14
|
0,00
|
ОККО
|
11,32
|
0,00
|
Параллель
|
12,47
|
-0,13
|
Род-Ник
|
10,90
|
-0,10
|
Татнефть
|
11,05
|
-0,09
|
Укрнафта
|
11,06
|
0,00
|
Средняя
|
11,15
|
-0,04
|
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