В период с 24 по 27 марта стоимость автогаза менялась разнонаправленно. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Сжиженный газ продолжил дешеветь в крупных, в т.ч. региональных сетях: SOCAR, SUN OIL, Mango, Marshal WOG, «Параллель», «Татнфеть», «Род-Ник» и пр.

В Киеве газ начал дорожать после снижения на прошлой неделе. KLO повысила его стоимость на 10 коп./л, - до 10,79 грн/л, а столичные АГЗП («Барс 2000», Авантаж 7», Smart, Evrogaz, I-LPG, GreenGas, пр.) подняли его стоимость на 20 коп./л, - до 10,35-10,55 грн/л.

Напомним, что аукцион «Укрнафты» 24 марта зафиксировал стабилизацию цен на рынке. 6320 т автомобильных партий СУГ были выкуплены по 15 800-16 500 грн/т. Операторы связывают это с ростом котировок DAF Brest и как следствие подорожания импорта.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 27/24 марта 2016 г., грн/л: