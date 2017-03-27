Мировые цены на нефть продолжают снижаться на фоне роста буровой активности в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.33 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent теряла 0,59% - до 50,63 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,81% - до 47,58 доллара за баррель.

Согласно данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, число буровых установок в США выросло за неделю, завершившуюся 24 марта, на 20 штук, или на 2,53%, до 809 единиц. В годовом выражении число буровых установок в США выросло на 345 штук, или на 74,4%.

"Число буровых установок в США продолжает расти... С 27 мая 2016 года оно (число буровых установок - ред.) увеличилось на 336 единиц (+106%)", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Goldman Sachs.

Добыча нефти в США также растет. Так, она увеличилась на 700 тысяч баррелей в сутки, или 8,3%, до 9,13 миллиона баррелей в сутки с середины прошлого года, отмечает агентство.

В то же время, несмотря на сохраняющийся избыток на рынке и рост производства сланцевой нефти в США, аналитики Goldman Sachs отмечают, что баланс на мировом рынке "черного золота" постепенно восстанавливается, во многом благодаря значительному росту спроса.