Мировые цены на нефть снижаются на данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes об увеличении числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.23 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,49% - до 50,69 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,6% - до 47,66 доллара за баррель.

Согласно данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 24 марта рабочей недели число буровых установок в США выросло на 20 штук, или на 2,53%, до 809 единиц. В годовом выражении число буровых установок в США выросло на 345 штук, или на 74,4%.

Сдержала удешевление нефти новость о том, что министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти странами, входящими и не входящими в ОПЕК, предложил продлить договоренности на полгода. Комитет в апреле ожидает от секретариата ОПЕК рекомендаций по этому вопросу.

Встреча мониторингового комитета прошла в воскресенье в Кувейте. В комитет входят министры трех стран ОПЕК (Венесуэла, Кувейт, Алжир), а также двух не входящих в эту организацию (Россия и Оман). Кроме того, в заседании приняли участие генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

По словам менеджера по работе с клиентами OM Financial Стюарта Ива (Stuart Ive), мнение которого приводит газета The Wall Street Journal, если участники соглашения будут его выполнять, а также если оно будет продлено, цена на нефть марки WTI должна превысить 50 долларов за баррель.