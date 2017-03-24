Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Сжиженный газ подешевел в сетях SOCAR, KLO, AMIC, Marshal, WOG, «Автотранс», «Азовнефтепродукт», «Татнфеть» и др.

В сетях столичных АГЗП («Барс 2000», «Авантаж 7», Smart, Evrogaz, I-LPG, GreenGas, пр.) автогаз торгуется на вчерашнем уровне в 10,15-10,35 грн/л.

В последние две недели наблюдалось снижение цен, как в опте, так и на аукционах украинских производителей СУГ. Накануне СУГ на аукционе «Укргаздобычи» подешевел до 15 900-16 300 грн/т.

Как сообщал OilNews, что в пятницу МЭРТ полностью сняло санкции со всех участников рынка. Таможня заявила, что препятствий для импорта СУГ больше нет.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 24/23 марта 2016 г., грн/л: