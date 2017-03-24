Финансовые новости
- |
- 24.03.17
- |
- 18:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Цены на топливо 24 марта снизили две крупные сети АЗС: столичная KLO и «БРСМ-Нафта»
14:43 24.03.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
На 10-30 коп./л подешевели все топлива в сети Marshal. В основных регионах присутствия цена ДТ снижена оператором до 20,20 грн/л. Таким образом, чугуевская сеть вплотную приблизилась к минимальному на рынке предложению среди сетевиков у «Фактора» - 20 грн/л.
На 50 коп./л отступили бензины в сети «Маркет+». «Укргаздобыча» снизила стоимость бензина А-95 и ДТ на 20 коп./л.
Таким образом средняя стоимость бензинов в Украине снизилась на 2 коп./л.
Напомним, что оптовые цены снижаются на фоне падения котировок и небольшого укрепления курса гривны.
Динамика розничных цен ДТ в сетях АЗС 24/23 марта 2017 г., грн/л:
|
Опеартор
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
23,45
|
0,00
|
24,39
|
0,00
|
22,45
|
0,00
|
KLO
|
22,89
|
0,00
|
23,59
|
0,00
|
21,79
|
0,00
|
Mango/Ultra
|
23,02
|
0,00
|
24,75
|
0,00
|
21,92
|
0,00
|
Marshal
|
22,58
|
-0,30
|
23,18
|
-0,30
|
20,86
|
-0,12
|
Shell
|
25,76
|
0,00
|
26,76
|
0,00
|
23,87
|
0,00
|
SOCAR
|
25,97
|
0,00
|
26,97
|
0,00
|
23,97
|
0,00
|
SUN OIL
|
22,34
|
0,00
|
22,84
|
0,00
|
20,90
|
0,00
|
UPG
|
23,40
|
0,00
|
23,90
|
0,00
|
21,02
|
0,00
|
WOG
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
ZOG
|
23,29
|
0,00
|
23,79
|
0,00
|
21,40
|
0,00
|
Авиас
|
22,45
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Автотранс
|
23,18
|
0,00
|
24,19
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
25,70
|
0,00
|
26,30
|
0,00
|
23,20
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,49
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
20,93
|
0,00
|
Маркет
|
23,34
|
-0,50
|
23,94
|
-0,50
|
20,99
|
0,00
|
Надежда
|
23,19
|
0,00
|
24,18
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
ОККО
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
Параллель
|
25,79
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
Татнефть
|
22,90
|
0,00
|
23,40
|
0,00
|
21,25
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
21,99
|
0,00
|
22,79
|
-0,20
|
20,79
|
-0,20
|
Укрнафта
|
22,50
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
22,40
|
0,00
|
22,90
|
0,00
|
20,85
|
0,00
|
Средняя
|
23,80
|
-0,02
|
24,53
|
-0,02
|
22,12
|
0,00
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Украина за счет АЭС не избавится от угольной зависимости
ТОП-НОВОСТИ
|Глава Совета НБУ Данилишин: Не вижу идеологического раскола в Совете
|Игорь Билоус: У нас нет инструментов для борьбы с Фирташем
|Бой под Водяным. Почему ВСУ не смогли удержать опорник террористов
|Зачем Садовый и Саакашвили будоражат венгерских националистов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Повышение пенсий возможно только в рамках полноценной пенсионной реформы - Гройсман
|"ДТЭК" Ахметова сконцентрировал 75% акций "Нефтегаздобычи"
|Почему Украина за счет АЭС не избавится от угольной зависимости
|НБУ объясняет рост ВВП в 2016 году более высоким приростом сельского хозяйства и инвестиционной активности
|Cтоимость автогаза снизилась 24 марта в ряде крупных сетей
|Цены на топливо 24 марта снизили две крупные сети АЗС: столичная KLO и «БРСМ-Нафта»
На 10-30 коп./л подешевели все топлива в сети Marshal. В основных регионах присутствия цена ДТ снижена оператором до 20,20 грн/л. Таким образом, чугуевская сеть вплотную приблизилась к минимальному на рынке предложению среди сетевиков у «Фактора» - 20 грн/л.
|Brent 24 марта подорожала до $50,8 за баррель, но опускается по итогам недели
Это интересно
|Кабмин обязал граждан проходить внеочередной медосмотр для возвращения изъятого водительского удостоверения
|В Великобритании запустят полицейский круглосуточный "летающий отряд" беспилотников
|Сингапурцы запустят в серию электрический суперкар
|Bloomberg опубликовал рейтинг самых здоровых стран мира
|Власти США готовы обвинить КНДР в краже средств со счета ЦБ Бангладеш в ФРБ Нью-Йорка - WSJ
|Samsung планирует транслировать следующую Олимпиаду с использованием технологий VR
|Анимированную «гифку», отправленную эпилептику, признали оружием
Анимированное изображение было отправлено еще в декабре 2016 года. 29-летний Джон Ривелло указывал в сообщениях, что ему известно о болезни журналиста, и выразил надежду, что картинка вызовет приступ эпилепсии. «Посмотрим, умрет ли он», - написал американец.