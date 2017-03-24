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Топливно-энергетический комплекс
Нефть умеренно дорожает 24 марта, завершает неделю в минусе
07:45 24.03.2017 |
Цены на нефть слабо поднимаются в пятницу, однако завершают неделю снижением на опасениях по поводу сохранения избытка предложения на рынке.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:00 EET в пятницу выросла на $0,14 (0,28%) - до $50,70 за баррель. Накануне эти контракты подешевели на $0,08 (0,16%) - до $50,56 за баррель.
Майские фьючерсы на нефть WTI в ходе электронных торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,19 (0,40%) - до $47,89 за баррель. В четверг фьючерсы упали в цене на $0,34 (0,71%) - до $47,7 за баррель.
С начала недели цена Brent снизилась на 2,3%, WTI - на 2,2%.
Участники нефтяного рынка ожидают встречи представителей ОПЕК и их партнеров в Кувейте, которая состоится на предстоящих выходных и будет посвящена обсуждению результатов соглашения о сокращении добычи. Кроме того, в ходе встречи участники могут обсудить вопрос продления соглашения после его окончания в июне.
Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отмечал, что соглашение может быть продлено, если общемировые запасы топлива не сократятся до среднего уровня за последние пять лет.
"Думаю, WTI будет торговаться на уровне $47-50 за баррель в ближайшие недели, - говорит аналитик IG Ltd. Эван Лукас. - Едва ли это изменится, если только ОПЕК не скажет, что да, мы готовы продлить это соглашение".
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