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Топливно-энергетический комплекс
Цены высокооктановых бензинов в рознице не изменились 23 марта
21:47 23.03.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 23 марта 2017 г. отмечалось падение розничных цен сжиженного газа а также снижение мелкооптовых цен светлых нефтепродуктов и СПБТ.
Как сообщает Терминал, стоимость бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 23.50 грн/л, бензина А-95 евро - 24.70 грн/л. Дизельное топливо евро также не изменилось в стоимости, которая составляет 22.34 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 23 марта 2017 г. подешевел на 0.65% (7 коп/л) до 11.00 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.5%.
Средняя розничная цена СПБТ на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.50
|20.94
|-0.01
|-0.03
|Бензин А-95 евро
|24.70
|21.50
|-0.00
|-0.02
|Дизельное топливо Евро
|22.34
|19.94
|-0.01
|-0.08
|Сжиженный газ
|11.00
|9.78
|-0.65
|-2.08
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 23.03.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|23,66
|0,0
|24,60
|0,0
|22,49
|0,0
|10,92
|0,0
|ANP
|22,45
|0,0
|22,95
|0,0
|21,00
|0,0
|10,91
|-0,9
|SHELL
|25,73
|0,0
|26,76
|0,0
|23,87
|0,0
|11,30
|0,0
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|10,73
|-2,1
|Кло
|22,89
|0,0
|23,59
|0,0
|21,79
|0,0
|10,69
|0,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|23,91
|0,0
|11,34
|-0,8
|ТНК
|23,97
|0,0
|24,69
|0,0
|21,96
|0,0
|11,42
|-19,3
|Укрнафта
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|10,74
|-4,9
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелкооптовой торговле отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.13% (-3 коп/л) до 21.08 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.32% (-7 коп/л) до 22.02 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.25% (-5 коп/л) до 19.13 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 16 марта по 23 марта 2017 г. уменьшилась на 1.4%, или 246.4 грн/т, и находится на уровне 17231.94 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 5.9%, или 1087.0 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|21.08
|-0.13
|-1.11
|-3.26
|Бензин А-95 евро
|22.02
|-0.32
|-1.31
|-2.95
|Дизельное топливо евро
|19.13
|-0.25
|-1.11
|-3.78
Средняя мелкооптовая цена бензина А-95 евро:
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