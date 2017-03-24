По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 23 марта 2017 г. отмечалось падение розничных цен сжиженного газа а также снижение мелкооптовых цен светлых нефтепродуктов и СПБТ.

Как сообщает Терминал, стоимость бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 23.50 грн/л, бензина А-95 евро - 24.70 грн/л. Дизельное топливо евро также не изменилось в стоимости, которая составляет 22.34 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 23 марта 2017 г. подешевел на 0.65% (7 коп/л) до 11.00 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.5%.

Средняя розничная цена СПБТ на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.50 20.94 -0.01 -0.03 Бензин А-95 евро 24.70 21.50 -0.00 -0.02 Дизельное топливо Евро 22.34 19.94 -0.01 -0.08 Сжиженный газ 11.00 9.78 -0.65 -2.08

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 23.03.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 23,66 0,0 24,60 0,0 22,49 0,0 10,92 0,0 ANP 22,45 0,0 22,95 0,0 21,00 0,0 10,91 -0,9 SHELL 25,73 0,0 26,76 0,0 23,87 0,0 11,30 0,0 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 23,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 10,73 -2,1 Кло 22,89 0,0 23,59 0,0 21,79 0,0 10,69 0,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 23,91 0,0 11,34 -0,8 ТНК 23,97 0,0 24,69 0,0 21,96 0,0 11,42 -19,3 Укрнафта 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 10,74 -4,9

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

В мелкооптовой торговле отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.13% (-3 коп/л) до 21.08 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.32% (-7 коп/л) до 22.02 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.25% (-5 коп/л) до 19.13 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 16 марта по 23 марта 2017 г. уменьшилась на 1.4%, или 246.4 грн/т, и находится на уровне 17231.94 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 5.9%, или 1087.0 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 21.08 -0.13 -1.11 -3.26 Бензин А-95 евро 22.02 -0.32 -1.31 -2.95 Дизельное топливо евро 19.13 -0.25 -1.11 -3.78



Средняя мелкооптовая цена бензина А-95 евро:



