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Топливно-энергетический комплекс
23 марта стоимость автогаза снизилась в ряде крупных и региональных сетях
15:59 23.03.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Сжиженный газ подешевел на 2-22 коп./л в таких сетях как SOCAR, WOG, «Автотранс», Mango, и «Маркет». Полтавская сеть «Надежда» снизила стоимость автогаза на 45 коп./л, - до 11,14 грн./л
В сетях столичных АГЗП («Барс 2000», «Авантаж 7», Smart, Evrogaz, I-LPG, GreenGas, пр.) цена СУГ снизилась на 20-40 коп./л, - до 10,15-10,35 грн./л.
В последние две недели наблюдалось снижение цен, как в опте, так и на аукционах украинских производителей СУГ. Накануне СУГ на аукционе «Укргаздобычи» подешевел до 15 900-16 300 грн/т.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 23/22 марта 2016 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
10,87
|
0,00
|
KLO
|
10,69
|
0,00
|
Mango/Ultra
|
10,70
|
-0,05
|
Marshal
|
11,75
|
0,00
|
Shell
|
11,35
|
0,00
|
SOCAR
|
11,56
|
-0,22
|
SUN OIL
|
10,70
|
-0,02
|
UPG
|
10,77
|
0,00
|
WOG
|
11,54
|
-0,03
|
ZOG
|
10,95
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,15
|
-0,40
|
Авиас
|
11,10
|
0,00
|
Автотранс
|
10,98
|
-0,15
|
Барс 2000
|
10,35
|
-0,20
|
БРСМ-Нафта
|
10,99
|
-0,02
|
Маркет
|
10,20
|
-0,23
|
Надежда
|
11,14
|
-0,45
|
ОККО
|
11,32
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
12,20
|
0,00
|
Параллель
|
12,60
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,00
|
0,00
|
Татнефть
|
11,15
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,16
|
0,00
|
Средняя
|
11,23
|
-0,02
|
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