Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Сжиженный газ подешевел на 2-22 коп./л в таких сетях как SOCAR, WOG, «Автотранс», Mango, и «Маркет». Полтавская сеть «Надежда» снизила стоимость автогаза на 45 коп./л, - до 11,14 грн./л

В сетях столичных АГЗП («Барс 2000», «Авантаж 7», Smart, Evrogaz, I-LPG, GreenGas, пр.) цена СУГ снизилась на 20-40 коп./л, - до 10,15-10,35 грн./л.

В последние две недели наблюдалось снижение цен, как в опте, так и на аукционах украинских производителей СУГ. Накануне СУГ на аукционе «Укргаздобычи» подешевел до 15 900-16 300 грн/т.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 23/22 марта 2016 г., грн/л: