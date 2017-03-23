Нефть восстанавливается в четверг после снижения с начала недели.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:09 EET в четверг выросла на $0,17 (0,34%) - до $50,81 за баррель.

Майские фьючерсы на нефть WTI в ходе электронных торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,17 (0,35%) - до $48,21 за баррель.

Как сообщило накануне министерство энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,95 млн баррелей и достигли рекордных 533,11 млн баррелей.

Тем временем, запасы бензина упали за неделю на 2,8 млн баррелей, причем снижение фиксируется на протяжении последних пяти недель, а уровень запасов является минимальным с января. Резервы дистиллятов понизились по итогам шестой недели подряд, сокращение составило 1,9 млн баррелей.

Инвесторы полагают, что падение запасов продуктов нефтепереработки может привести к тому, что НПЗ увеличат закупки нефти, что приведет к снижению резервов нефти.

Внимание трейдеров по-прежнему направлено на сигналы от государств ОПЕК о том, намерены ли они продлить срок соглашения о сокращении добычи. Этот вопрос будет решен не ранее майской встречи ОПЕК, однако официальные представители стран организации намерены провести встречу в Кувейте в предстоящие выходные, чтобы обсудить, насколько успешным является соглашение о сокращении добычи.

Кроме того, Ливия в четверг сообщила, что добыча нефти в стране полностью восстановилась до прежних уровней после прекращения вооруженных конфликтов в крупнейших нефтеэкспортных терминалах страны.

