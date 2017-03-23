Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

Основной причиной снижения оптовых цен остается падение европейских котировок на нефтепродукты, которые с начала месяца провалились на $32-44/т. Впрочем, в ходе последних сессий они отыграли несколько долларов вслед за восстановлением нефтяных котировок.

По словам операторов, сегодняшнее снижение вызвано, прежде всего, насыщением рынка большим количеством предложений. «Котировки немного отскочили после падения на $50/т. Сейчас рынок дрейфует вниз из-за огромной конкуренции. Порядка 20 предложений дизтоплива, не считая ресурса, который продается на границе - это очень много. Трейдеры вынуждены ужимать маржу к минимуму», - сообщил один из операторов поставок трубопроводного ДТ.

Средняя стоимость дизтоплива в среду составила 22 070 грн/т, что на 50 грн/т ниже чем накануне. На ст. Коростень и ст. Щорс литовский ресурс сегодня выставляли компании «Сокар», «Альянс Ойл Украина» и «ЗНП-М» по ценам 21 950-22 000 грн/т. По словам трейдеров, цены реальных сделок опускались 21 700-21 800 грн/т.

На станции Коростень новополоцкое ДТ Евро-5 торговалось у отметки 22 000-22 300 грн/т, а мозырский ресурс предлагался по 21 900-22 300 грн/т. Дизтопливо белорусских заводов выставляли ЗНГК, WOG, «Параллель», ОККО, «Кворум-Нафта», «СТЭНЛИ» и «НПГ Трейдинг». С трубопроводным ДТ на рынок вышли 7 компаний: «Е.Коннект», «Глуско Украина», ЗНП-М, «Темиртранс-Захид», WOG, «Альянс Энерго Трейд» и «Анвитрейд». Их предложения - 21 900-22 200 грн/т. При этом уровень цен на данный ресурс спускался до 21 700-21 750 грн/т.

На юге WOG торговал греческим зимним ДТ в порту «Южный» по цене 23 100 грн/т. «Альянс Энерго Трейд» продавал российский ресурс в том же порту по 22 600 грн/т. ДТ кременчугского НПЗ выставлялось по 23 100 грн/т. (без жд-тарифа).

Стоимость белорусского А-92 в крупном опте колеблется в диапазоне 26 850-27 000 грн/т у ОККО, «НК Вест Ойл», «Кворум-Нафта» и ЗНГК. В то же время реальные цены у некоторых продавцов опускались до 26 500-26 600 грн/т. «Укртатнафта» выставляла «двойку» Евро-5 по 26 700 грн/т.

Средняя стоимость бензина А-95 во вторник снизилась на 150 грн/т, - до 27 880 грн/т. Белорусскую «пятерку» выставляли ЗНГК, ОККО и «Вест Ойл» по 27 800-28 000 грн/т. на ст. Коростень. В то же время, в Ровенской и Черниговской областях ОККО продавала «пятерку» по 28 000 грн/т. «Укртатнафта» предлагала бензины А-95 Евро-5 собственного производства по 27 800 грн/т.