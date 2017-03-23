По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 22 марта 2017 г отмечалось значительное падение розничных цен на сжиженный газ, а также снижение мелкооптовых цен на светлые нефтепродукты и СПБТ.

Как сообщает Терминал, цены высокооктановых бензинов в рознице не изменились. Так цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 23.50 грн/л, бензина А-95 евро - 24.70 грн/л. Дизельное топливо евро также не поменялось в стоимости, которая составляет 22.35 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 22 марта 2017 г. подешевел на 0.59% (7 коп/л) до 11.07 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.8%.

Средняя розничная цена СПБТ на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.50 20.94 0.00 -0.04 Бензин А-95 евро 24.70 21.50 0.01 -0.01 Дизельное топливо Евро 22.35 19.94 0.00 -0.11 Сжиженный газ 11.07 9.90 -0.59 -1.62

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 22.03.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 23,66 0,0 24,60 0,0 22,49 0,0 10,92 -7,0 ANP 22,45 0,0 22,95 0,0 21,00 0,0 10,92 -0,1 SHELL 25,73 0,0 26,76 0,0 23,87 0,0 11,30 0,0 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 23,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 10,75 -0,7 Кло 22,89 0,0 23,59 0,0 21,79 0,0 10,69 -20,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 23,91 0,0 11,35 -23,3 ТНК 23,97 0,0 24,69 0,0 21,96 0,0 11,62 0,0 Укрнафта 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 10,79 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

В мелкооптовой торговле 22 марта отмечалось снижение цены мелкооптовых поставок бензина А-92 евро на 0.19% (4 коп/л) до 21.12 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день также снизилась на 0.13% (3 коп/л) до 22.09 грн/л. Кроме того, дизельное топливо евро в мелком опте подешевело на 0.25% (5 коп/л) до 19.18 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», средняя по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 15 марта по 22 марта 2017 г. уменьшилась на 3.4%, или 603.2 грн/т, и находится на уровне 17224.6 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 5.8%, или 1057.1 грн/т.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 21.12 -0.19 -1.33 -3.13 Бензин А-95 евро 22.09 -0.13 -1.35 -2.68 Дизельное топливо евро 19.18 -0.25 -1.24 -3.63

Средняя мелкооптовая цена дизельного топлива: