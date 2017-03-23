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Мелкооптовая цена ДТ вернулась к значениям декабря, розничная цена СУГ — приближается к числам августа
18:16 22.03.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 22 марта 2017 г отмечалось значительное падение розничных цен на сжиженный газ, а также снижение мелкооптовых цен на светлые нефтепродукты и СПБТ.
Как сообщает Терминал, цены высокооктановых бензинов в рознице не изменились. Так цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 23.50 грн/л, бензина А-95 евро - 24.70 грн/л. Дизельное топливо евро также не поменялось в стоимости, которая составляет 22.35 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 22 марта 2017 г. подешевел на 0.59% (7 коп/л) до 11.07 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.8%.
Средняя розничная цена СПБТ на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.50
|20.94
|0.00
|-0.04
|Бензин А-95 евро
|24.70
|21.50
|0.01
|-0.01
|Дизельное топливо Евро
|22.35
|19.94
|0.00
|-0.11
|Сжиженный газ
|11.07
|9.90
|-0.59
|-1.62
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 22.03.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|23,66
|0,0
|24,60
|0,0
|22,49
|0,0
|10,92
|-7,0
|ANP
|22,45
|0,0
|22,95
|0,0
|21,00
|0,0
|10,92
|-0,1
|SHELL
|25,73
|0,0
|26,76
|0,0
|23,87
|0,0
|11,30
|0,0
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|10,75
|-0,7
|Кло
|22,89
|0,0
|23,59
|0,0
|21,79
|0,0
|10,69
|-20,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|23,91
|0,0
|11,35
|-23,3
|ТНК
|23,97
|0,0
|24,69
|0,0
|21,96
|0,0
|11,62
|0,0
|Укрнафта
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|10,79
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелкооптовой торговле 22 марта отмечалось снижение цены мелкооптовых поставок бензина А-92 евро на 0.19% (4 коп/л) до 21.12 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день также снизилась на 0.13% (3 коп/л) до 22.09 грн/л. Кроме того, дизельное топливо евро в мелком опте подешевело на 0.25% (5 коп/л) до 19.18 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», средняя по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 15 марта по 22 марта 2017 г. уменьшилась на 3.4%, или 603.2 грн/т, и находится на уровне 17224.6 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 5.8%, или 1057.1 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|21.12
|-0.19
|-1.33
|-3.13
|Бензин А-95 евро
|22.09
|-0.13
|-1.35
|-2.68
|Дизельное топливо евро
|19.18
|-0.25
|-1.24
|-3.63
Средняя мелкооптовая цена дизельного топлива:
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