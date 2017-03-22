Цена нефти снижается в среду на данных Американского института нефти (API) о росте запасов "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.59 EET стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,31% - до 50,80 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,33%, до 48,08 доллара за баррель.

Согласно отчету API, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 марта, выросли на 4,5 миллиона баррелей, до 533,6 миллиона баррелей. При этом аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали меньшего увеличения показателя - на 2,8 миллиона баррелей. Запасы на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 2 миллиона баррелей.

При этом, запасы бензина упали на 4,9 миллиона баррелей, в то время как эксперты ожидали уменьшения на 2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 883 тысяч баррелей, аналитики считали, что индикатор опустится на 1,4 миллиона баррелей. Импорт нефти в США вырос на 615 тысяч баррелей, до 7,9 миллиона баррелей в день.