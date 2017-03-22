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Топливно-энергетический комплекс
Оптовые цены на бензин рухнули 21 марта
20:36 21.03.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 21 марта 2017 г. отмечалось снижение розничных цен сжиженного газа а также падение стоимости высокооктановых бензинов и ДТ в мелком опте.
Как сообщает Терминал, розничные цены высокооктановых бензинов не изменились. Так цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 23.50 грн/л, а бензина А-95 евро - 24.70 грн/л. Дизельное топливо евро также не поменялось в цене. которая составляет 22.35 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 21 марта 2017 г. немного подешевел на 0.1% (1 коп/л) до 11.14 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.1%.
Средняя розничная цена СПБТ на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.50
|20.94
|0.00
|-0.05
|Бензин А-95 евро
|24.70
|21.50
|0.02
|-0.02
|Дизельное топливо Евро
|22.35
|19.94
|-0.05
|-0.14
|Сжиженный газ
|11.14
|9.90
|-0.10
|-1.32
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 21.03.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|23,66
|0,0
|24,60
|0,0
|22,49
|0,0
|10,99
|0,0
|ANP
|22,45
|0,0
|22,95
|0,0
|21,00
|0,0
|10,92
|0,0
|SHELL
|25,73
|0,0
|26,76
|0,0
|23,87
|0,0
|11,30
|-1,8
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|10,76
|0,0
|Кло
|22,89
|0,0
|23,59
|0,0
|21,79
|-20,0
|10,89
|-10,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|23,91
|0,0
|11,59
|0,0
|ТНК
|23,97
|0,0
|24,69
|0,0
|21,96
|0,0
|11,62
|0,0
|Укрнафта
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|10,79
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелкооптовой торговле 21 марта 2017 средняя цена поставок бензина А-92 евро снизилась на 0.29% (6 коп/л) до 21.16 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день стала меньше на 0.40% (9 коп/л) до 22.12 грн/л, а мелкооптовые партии дизельного топлива евро в подешевели на на 0.29% (6 коп/л) до 19.22 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 14 марта по 21 марта 2017 г. уменьшилась на 3.3%, или 594.1 грн/т, и находится на уровне 17256.05 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 5.6%, или 1023.5 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|21.16
|-0.29
|-1.45
|-3.26
|Бензин А-95 евро
|22.12
|-0.40
|-1.45
|-2.87
|Дизельное топливо евро
|19.22
|-0.29
|-1.36
|-3.73
Средняя мелкооптовая цена бензина А-95 евро:
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