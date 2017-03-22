По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 21 марта 2017 г. отмечалось снижение розничных цен сжиженного газа а также падение стоимости высокооктановых бензинов и ДТ в мелком опте.

Как сообщает Терминал, розничные цены высокооктановых бензинов не изменились. Так цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 23.50 грн/л, а бензина А-95 евро - 24.70 грн/л. Дизельное топливо евро также не поменялось в цене. которая составляет 22.35 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 21 марта 2017 г. немного подешевел на 0.1% (1 коп/л) до 11.14 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.1%.

Средняя розничная цена СПБТ на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.50 20.94 0.00 -0.05 Бензин А-95 евро 24.70 21.50 0.02 -0.02 Дизельное топливо Евро 22.35 19.94 -0.05 -0.14 Сжиженный газ 11.14 9.90 -0.10 -1.32

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 21.03.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 23,66 0,0 24,60 0,0 22,49 0,0 10,99 0,0 ANP 22,45 0,0 22,95 0,0 21,00 0,0 10,92 0,0 SHELL 25,73 0,0 26,76 0,0 23,87 0,0 11,30 -1,8 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 23,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 10,76 0,0 Кло 22,89 0,0 23,59 0,0 21,79 -20,0 10,89 -10,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 23,91 0,0 11,59 0,0 ТНК 23,97 0,0 24,69 0,0 21,96 0,0 11,62 0,0 Укрнафта 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 10,79 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

В мелкооптовой торговле 21 марта 2017 средняя цена поставок бензина А-92 евро снизилась на 0.29% (6 коп/л) до 21.16 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день стала меньше на 0.40% (9 коп/л) до 22.12 грн/л, а мелкооптовые партии дизельного топлива евро в подешевели на на 0.29% (6 коп/л) до 19.22 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 14 марта по 21 марта 2017 г. уменьшилась на 3.3%, или 594.1 грн/т, и находится на уровне 17256.05 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 5.6%, или 1023.5 грн/т.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 21.16 -0.29 -1.45 -3.26 Бензин А-95 евро 22.12 -0.40 -1.45 -2.87 Дизельное топливо евро 19.22 -0.29 -1.36 -3.73



Средняя мелкооптовая цена бензина А-95 евро:



