Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Сжиженный газ подешевел на АЗС KLO, «Маркет», AMIC, «Укргаздобыча», «Татнефть».

Крупнейшая сеть АЗС «группы «Приват» снизила стоимость газа на 10 коп./л в большинстве областей. Средние по стране цены группы снизились до 11,10-11,16 грн/л.

В сетях столичных АГЗП («Барс 2000», Авантаж 7», Smart, Evrogaz, I-LPG, GreenGas, пр.) автогаз остается на уровне 10,55 грн/л.

В последние две недели наблюдалось снижение цен, как в опте, так и на аукционах украинских производителей СУГ. Накануне СУГ на аукционе «Укргаздобычи» подешевел до 15 900-16 300 грн/т.

Как сообщал OilNews, что в пятницу МЭРТ полностью сняло санкции со всех участников рынка. Таможня заявила, что препятствий для импорта СУГ больше нет.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 21/20 марта 2016 г., грн/л: