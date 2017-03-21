Цена нефти растет на сообщениях о том, что члены ОПЕК все больше склоняются к продлению соглашения о сокращении добычи "черного золота", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.36 EET стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,48% - до 51,87 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,39% - до 49,10 доллара за баррель.

В понедельник агентство Рейтер сообщало со ссылкой на неназванных делегатов ОПЕК, что входящие в картель государства все больше поддерживают идею о необходимости продления соглашения для восстановления баланса спроса и предложения на рынке. При этом страны, не входящие в картель, также должны принять в этом участие.

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

Трейдеры также ожидают, что рост спроса на нефть поддержит цены на это сырье. "Мировой спрос (на нефть - ред.) в 2017 году, как ожидается, будет оставаться "здоровым", - приводит агентство слова аналитика Vontobel Asset Management Джереми Бейкера (Jeremy Baker). Он также добавил, что рост спроса в 2017 году на "черное золото" превысит средние показатели, которые составляют 1,2 миллиона баррелей в день, на 0,2-0,4 миллиона баррелей в день. Эксперт полагает, что в таком случае рост добычи сланцевой нефти в США не помешает ребалансировке на рынке.