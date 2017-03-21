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Топливно-энергетический комплекс
Высокооктаны и дизельное топливо дешевели в мелком опте 20 марта
18:56 20.03.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 20 марта 2017 г отмечалось падение стоимости сжиженного газа в рознице и снижение мелкооптовых цен на светлые нефтепродукты и СПБТ.
Как сообщает Терминал, розничные цены высокооктановых бензинов не изменились. Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 23.50 грн/л, бензина А-95 евро - 24.69 грн/л. Дизельное топливо евро также не поменялось в цене, которая составляет 22.36 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 20 марта 2017 г. подешевел на 0.42% (5 коп/л) до 11.15 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.2%.
Средняя розничная цена СПБТ на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.50
|20.94
|-0.01
|-0.03
|Бензин А-95 евро
|24.69
|21.50
|-0.03
|-0.04
|Дизельное топливо Евро
|22.36
|19.94
|-0.01
|-0.09
|Сжиженный газ
|11.15
|9.90
|-0.42
|-1.42
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|23,66
|0,0
|24,60
|0,0
|22,49
|0,0
|10,99
|-1,0
|ANP
|22,45
|0,0
|22,95
|0,0
|21,00
|0,0
|10,92
|-9,3
|SHELL
|25,73
|0,0
|26,76
|0,0
|23,87
|0,0
|11,31
|0,0
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|10,76
|-16,6
|Кло
|22,89
|0,0
|23,59
|0,0
|21,99
|0,0
|10,99
|0,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|23,91
|0,0
|11,59
|0,0
|ТНК
|23,97
|0,0
|24,69
|0,0
|21,96
|0,0
|11,62
|-8,9
|Укрнафта
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|10,79
|-23,7
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте 20 марта отмечалось падение цен высокооктанов, ДТ и СПБТ.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.15% (3 коп/л) до 21.22 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день снизилась на 0.12% (3 коп/л) до 22.21 грн/л, а дизельное топливо евро в мелком опте подешевело на 0.18% (4 коп/л) до 19.28 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 13 марта по 20 марта 2017 г. уменьшилась на 3.3%, или 588.1 грн/т, и находится на уровне 17263.32 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 5.6%, или 1016.2 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|21.22
|-0.15
|-1.23
|-2.98
|Бензин А-95 евро
|22.21
|-0.12
|-1.15
|-2.48
|Дизельное топливо евро
|19.28
|-0.18
|-1.21
|-3.46
Средняя мелкооптовая цена дизельного топлива:
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