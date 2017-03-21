По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 20 марта 2017 г отмечалось падение стоимости сжиженного газа в рознице и снижение мелкооптовых цен на светлые нефтепродукты и СПБТ.

Как сообщает Терминал, розничные цены высокооктановых бензинов не изменились. Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 23.50 грн/л, бензина А-95 евро - 24.69 грн/л. Дизельное топливо евро также не поменялось в цене, которая составляет 22.36 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 20 марта 2017 г. подешевел на 0.42% (5 коп/л) до 11.15 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.2%.

Средняя розничная цена СПБТ на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.50 20.94 -0.01 -0.03 Бензин А-95 евро 24.69 21.50 -0.03 -0.04 Дизельное топливо Евро 22.36 19.94 -0.01 -0.09 Сжиженный газ 11.15 9.90 -0.42 -1.42

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 20.03.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 23,66 0,0 24,60 0,0 22,49 0,0 10,99 -1,0 ANP 22,45 0,0 22,95 0,0 21,00 0,0 10,92 -9,3 SHELL 25,73 0,0 26,76 0,0 23,87 0,0 11,31 0,0 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 23,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 10,76 -16,6 Кло 22,89 0,0 23,59 0,0 21,99 0,0 10,99 0,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 23,91 0,0 11,59 0,0 ТНК 23,97 0,0 24,69 0,0 21,96 0,0 11,62 -8,9 Укрнафта 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 10,79 -23,7

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

В мелком опте 20 марта отмечалось падение цен высокооктанов, ДТ и СПБТ.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.15% (3 коп/л) до 21.22 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день снизилась на 0.12% (3 коп/л) до 22.21 грн/л, а дизельное топливо евро в мелком опте подешевело на 0.18% (4 коп/л) до 19.28 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 13 марта по 20 марта 2017 г. уменьшилась на 3.3%, или 588.1 грн/т, и находится на уровне 17263.32 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 5.6%, или 1016.2 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 21.22 -0.15 -1.23 -2.98 Бензин А-95 евро 22.21 -0.12 -1.15 -2.48 Дизельное топливо евро 19.28 -0.18 -1.21 -3.46

Средняя мелкооптовая цена дизельного топлива: