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Цены на автогаз ускоряют темпы снижения
14:10 20.03.2017 |
В период с 17 по 20 марта стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Сжиженный газ подешевел на АЗС ОККО, UPG, «Род-Ник», AMIC, Marshal, Shell, «БРСМ-Нафта», «Нефтек» и др. на 5-20 коп./л.
Крупнейшая сеть АЗС группы «Приват» снизила стоимость газа на 10-35 коп./л в Запорожской, Киевской, Николаевской областях. Его средние по стране цены -11,17-11,23 грн/л.
В сетях столичных АГЗП («Барс 2000», Авантаж 7», Smart, Evrogaz, I-LPG, GreenGas, пр.) автогаз остается на уровне 10,55 грн/л.
В последние две недели наблюдалось снижение цен, как в опте, так и на аукционах украинских производителей СУГ. Накануне СУГ на аукционе «Укргаздобычи» подешевел до 15 900-16 300 грн/т.
Как сообщал OilNews, в пятницу МЭРТ полностью сняло санкции со всех участников рынка. Таможня заявила, что препятствий для импорта СУГ больше нет.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 20/17 марта 2016 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
10,92
|
-0,05
|
KLO
|
10,99
|
0,00
|
Mango/Ultra
|
10,82
|
0,00
|
Shell
|
11,33
|
0,00
|
SOCAR
|
11,78
|
0,00
|
SUN OIL
|
10,72
|
-0,07
|
UPG
|
10,77
|
-0,03
|
WOG
|
11,58
|
-0,01
|
ZOG
|
10,95
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,55
|
0,00
|
Авиас
|
11,17
|
-0,02
|
Автотранс
|
11,13
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
12,20
|
-0,25
|
Барс 2000
|
10,55
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,15
|
-0,02
|
Кворум
|
11,09
|
-0,15
|
Надежда
|
11,59
|
0,00
|
Нефтек
|
11,39
|
-0,20
|
ОККО
|
11,53
|
-0,04
|
Параллель
|
12,60
|
-0,12
|
Род-Ник
|
11,00
|
-0,10
|
Татнефть
|
11,18
|
-0,05
|
Укрнафта
|
11,23
|
-0,04
|
Фактор
|
10,40
|
-0,20
|
Средняя
|
11,33
|
-0,03
|
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