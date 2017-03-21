В период с 17 по 20 марта стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Сжиженный газ подешевел на АЗС ОККО, UPG, «Род-Ник», AMIC, Marshal, Shell, «БРСМ-Нафта», «Нефтек» и др. на 5-20 коп./л.

Крупнейшая сеть АЗС группы «Приват» снизила стоимость газа на 10-35 коп./л в Запорожской, Киевской, Николаевской областях. Его средние по стране цены -11,17-11,23 грн/л.

В сетях столичных АГЗП («Барс 2000», Авантаж 7», Smart, Evrogaz, I-LPG, GreenGas, пр.) автогаз остается на уровне 10,55 грн/л.

В последние две недели наблюдалось снижение цен, как в опте, так и на аукционах украинских производителей СУГ. Накануне СУГ на аукционе «Укргаздобычи» подешевел до 15 900-16 300 грн/т.

Как сообщал OilNews, в пятницу МЭРТ полностью сняло санкции со всех участников рынка. Таможня заявила, что препятствий для импорта СУГ больше нет.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 20/17 марта 2016 г., грн/л: