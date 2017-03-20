Мировые цены на нефть снижаются на фоне опубликованных в пятницу данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes об увеличении числа буровых установок в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06.55 EET стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,60% - до 51,45 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,75% - до 48,94 доллара за баррель.

Согласно данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 17 марта рабочей недели число буровых установок в США выросло на 21 штуку, или на 2,73%, до 789 единиц. В годовом выражении число буровых установок в США выросло на 313 штук, или на 65,8%. Число нефтяных буровых установок выросло на 14 штук, или на 2,27% - до 631 единицы, газовых - на 6, или на 3,97%, до 157.

"Никто не ожидал, что добыча сланцевой нефти в США вырастет так сильно и так быстро", - приводит газета The Wall Street Journal мнение директора Commtrendz Risk Management Гнанасекара Тиагараяна (Gnanasekar Thiagarajan).

Несколько сдерживают снижение котировок сделанные в пятницу заявления министра энергетики РФ Александра Новака о том, что Россия состоянию на середину марта сократила добычу нефти на 160 тысяч баррелей в сутки, а к концу апреля надеется выйти на запланированный уровень сокращения в 300 тысяч баррелей в сутки и выдерживать его в мае и июне.