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Топливно-энергетический комплекс
Автомобильные и железнодорожные партии ДТ стремительно дешевеют
18:45 17.03.2017 |
В пятницу, 17 марта, железнодорожные партии нефтепродуктов подешевели еще на 100 грн/т. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
За неделю дизтопливо подешевело на 400 грн/т, - до 22 250 грн/т. Продолжают определять конъюнктуру рынка держатели трубопроводного ресурса на ст. Новоград-Волынский. В пятницу, «Анвитрейд» опустил цену ресурса до 21 800 грн/т. Другие 5 компаний («Е.Коннект», «Глуско Украина», «Темиртранс-Захид» и «Альянс Энерго Трейд») предлагали его по 22 000-22 100 грн/т.
С белорусским ресурсом на торги вышли ЗНГК, WOG, «Стэнли», SOCAR, «Авиа Ойл», «Альянс Ойл Трейдинг». В тоже время, «НП-Трейдинг» предлагает новополоцкий ДТ в Черниговской области по конкурентной цене - 22 000 грн/т. Литовский ресурс у SOCAR и «Альянс Ойл Украина» - 22 000-22 100 грн/т.
На юге WOG торговал греческим зимним ДТ в порту «Южный» по непроходной цене в 23 300 грн/т. «Альянс Энерго Трейд» и «Темиртранс-Захид» продавал российский ресурс в том же порту по 22 600 грн/т и 22 650 грн/т соответственно.
ДТ кременчугского НПЗ подешевело, но остается существенно выше рынка - 23 100 грн/т.
В мелком опте дизтопливо также активно дешевеет. За неделю его средняя цена отступила на 25 коп., - до 19,30 грн/л. При этом «Анвитрейд» в пятницу уже выставлял российский ресурс по 18,70 грн/л. Поставщики белорусского продукта на Коростене - «Фактор» и «Укрпалетсистем» - были вынуждены снижаться до 18,80 грн/л. На юге также присутствует греческий ресурс по 18,70-18,90 грн/л.
Основной причиной снижения оптовых цен остается падение европейских котировок на нефтепродукты. С начала месяца дизтопливо в европейских портах подешевело на $41-45/т. При этом курс гривны на межбанковской валютной бирже стабилизировался на уровне 26,88-26,92 грн/$1.
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