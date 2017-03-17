Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Сжиженный газ подешевел на АЗГС AMIC, Marshal, Shell, «БРСМ-Нафта», «Татнефть» и др. на 2-10 коп./л.

Напомним, что в начале недели, в сетях столичных АГЗП («Барс 2000», «Авантаж 7», Smart, Evrogaz, I-LPG, GreenGas, пр.) автогаз подешевел до 10,50-10,55 грн/л.

В последние две недели наблюдалось снижение цен, как в опте, так и на аукционах украинских производителей СУГ. Накануне СУГ на аукционе «Укргаздобычи» подешевел до 15 900-16 300 грн/т.

Как сообщал OilNews, в пятницу МЭРТ полностью сняло санкции со всех участников рынка. Таможня заявила, что препятствий для импорта СУГ больше нет.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 17/16 марта 2016 г., грн/л: