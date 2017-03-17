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Топливно-энергетический комплекс
17 марта цена топлив снизилась в ряде крупных сетей АЗС
13:55 17.03.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
Цены отступили преимущественно в региональных сетях и у операторов, торгующих в нижнем ценовом диапазоне. На 10-15 коп./л все виды топлива подешевели в николаевской сети «Кворум» и ровенском «Оласе». Еще на 10 коп./л, - до 21,89 грн/л, снизила цену ДТ столичная сеть АЗС KLO. Аналогичное снижение произошло в сети «Фактор», которая на сегодня предлагает самое дешевое ДТ на рынке среди сетевиков - 20,20 грн/л.
Напомним, что оптовые цены снижаются на фоне падения котировок и небольшого укрепления курса гривны. Так, 16 марта, железнодорожные партии дизтоплива подешевели до 22 300 грн/т. При этом отдельные предложения на рынке опускались до 21 800 грн/т.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 17/16 марта 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
23,45
|
0,00
|
24,39
|
0,00
|
22,45
|
0,00
|
KLO
|
22,89
|
0,00
|
23,59
|
0,00
|
21,89
|
-0,10
|
Marshal
|
22,88
|
0,00
|
23,48
|
0,00
|
20,98
|
0,00
|
Shell
|
25,76
|
0,00
|
26,76
|
0,00
|
23,87
|
0,00
|
SOCAR
|
25,97
|
0,00
|
26,97
|
0,00
|
23,97
|
0,00
|
SUN OIL
|
22,34
|
0,00
|
22,84
|
0,00
|
20,90
|
0,00
|
UPG
|
23,40
|
0,00
|
23,90
|
0,00
|
21,30
|
0,00
|
WOG
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
ZOG
|
23,29
|
0,00
|
23,79
|
0,00
|
21,40
|
0,00
|
Авиас
|
22,45
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Автотранс
|
23,18
|
0,00
|
24,19
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
25,70
|
0,00
|
26,30
|
0,00
|
23,20
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,89
|
0,00
|
23,43
|
0,00
|
21,07
|
0,00
|
Кворум
|
23,25
|
-0,15
|
24,25
|
-0,15
|
21,80
|
-0,10
|
Маркет
|
23,84
|
0,00
|
24,44
|
0,00
|
20,99
|
0,00
|
Надежда
|
23,19
|
0,00
|
24,18
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
ОККО
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
Олас
|
22,70
|
-0,10
|
23,50
|
-0,10
|
21,10
|
-0,10
|
Параллель
|
25,79
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
Татнефть
|
22,90
|
0,00
|
23,40
|
0,00
|
21,25
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,50
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Фактор
|
22,45
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
20,20
|
-0,10
|
Средняя
|
23,82
|
0,00
|
24,55
|
0,00
|
22,13
|
0,00
|
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