Финансовые новости
- |
- 17.03.17
- |
- 10:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Цена нефти растет 17 марта на данных о снижении ее запасов в США
07:33 17.03.2017 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром растут, продолжая отыгрывать данные от Минэнерго США по сокращению запасов "черного золота" в стране по итогам прошедшей недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.11 EET стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,1% - до 51,79 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,23%, до 48,86 доллара за баррель.
Как сообщило Минэнерго США в среду, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 марта, уменьшились на 0,2 миллиона баррелей, или на 0,04% - до 528,2 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали, что запасы, напротив, увеличились на 3,713 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 532,11 миллиона баррелей. Запасы бензина при этом в США снизились на 3,1 миллиона баррелей, или на 1,2% - до 246,3 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали снижение запасов бензина на 1,95 миллиона баррелей.
Участники рынка также продолжают отыгрывать информацию о выполнении соглашения по сокращению добычи нефти странами ОПЕК. Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что ОПЕК по итогам февраля исполнила свое соглашение о сокращении добычи нефти на 91%.
"Рынок (нефти - ред.) в настоящее время идет в правильном направлении, фундаментальные показатели улучшились", - приводит агентство Рейтер слова аналитиков ANZ.
ОПЕК на заседании 30 ноября в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Кроме того, одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|США заявили о сохранении санкций, пока Россия не вернет Крым Украине
|Турция ввела пошлины в 130% для кукурузы и пшеницы из РФ
|Валютный межбанк присматривается к блокаде
|Ермек Нарымбай: Назарбаев по примеру Ельцина вытащит из рукава карту с неизвестным преемником, а-ля Путин
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото незначительно дешевеет 17 марта на статистике из США
|Цена нефти растет 17 марта на данных о снижении ее запасов в США
|Высокооктаны и дизельное топливо продолжает дешеветь в мелком опте 16 марта
|Золото дорожает 16 марта на фоне снижения курса доллара
|В Кабмине пока нет консенсуса по пенсионной реформе, прогнозировать сроки ее принятия Радой рано - Розенко
"Финального документа еще нет, или мы бы его уже презентовали. В правительстве идут очень серьезные дискуссии вокруг этого серьезного вопроса, и пока единой точки зрения, на такие мировоззренческие вещи у нас нет", - сказал П.Розенко. Вице-премьер, тем не менее, считает возможным завершить разработку реформы в течение ближайших 2-х месяцев.
|Нефть практически стабильна, Brent торгуется ниже $51,9 за баррель
|Потребительские настроения в Украине в феврале улучшились
Это интересно
|Кадиллаки CTS научились общаться друг с другом
|Samsung в последний момент отказалась от использования нового дактилоскопического датчика в Galaxy S8
|VW и Tata буду выпускать совместные автомобили
|В Женеве дебютировал предвестник семиместного кроссовера SsangYong
|Гибкий смартфон Samsung появится на рынке не ранее 2018 года
|Toyota привезла в Женеву трехколесный концепт i-TRIL
|Топ-14 самых дорогих небоскребов за последние 20 лет