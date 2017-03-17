Мировые цены на нефть в пятницу утром растут, продолжая отыгрывать данные от Минэнерго США по сокращению запасов "черного золота" в стране по итогам прошедшей недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.11 EET стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,1% - до 51,79 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,23%, до 48,86 доллара за баррель.

Как сообщило Минэнерго США в среду, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 марта, уменьшились на 0,2 миллиона баррелей, или на 0,04% - до 528,2 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали, что запасы, напротив, увеличились на 3,713 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 532,11 миллиона баррелей. Запасы бензина при этом в США снизились на 3,1 миллиона баррелей, или на 1,2% - до 246,3 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали снижение запасов бензина на 1,95 миллиона баррелей.

Участники рынка также продолжают отыгрывать информацию о выполнении соглашения по сокращению добычи нефти странами ОПЕК. Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что ОПЕК по итогам февраля исполнила свое соглашение о сокращении добычи нефти на 91%.

"Рынок (нефти - ред.) в настоящее время идет в правильном направлении, фундаментальные показатели улучшились", - приводит агентство Рейтер слова аналитиков ANZ.

ОПЕК на заседании 30 ноября в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Кроме того, одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.