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Топливно-энергетический комплекс
Высокооктаны и дизельное топливо продолжает дешеветь в мелком опте 16 марта
19:53 16.03.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 16 марта 2017 г. отмечалось падение цен на сжиженный газ в мелком опте и падение мелкооптовых цен светлых нефтепродуктов и СПБТ.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.50 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 24.70 грн/л. Дизельное топливо евро также не изменилось в стоимости и составляет 22.36 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 16 марта 2017 г. подешевел на 0.18% (2 коп/л) до 11.23 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.5%.
Средняя розничная цена СПБТ на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.50
|21.00
|-0.02
|-0.02
|Бензин А-95 евро
|24.70
|21.50
|-0.00
|-0.03
|Дизельное топливо Евро
|22.36
|19.94
|-0.04
|-0.11
|Сжиженный газ
|11.23
|9.90
|-0.18
|-1.05
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 16.03.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|23,66
|0,0
|24,60
|0,0
|22,49
|0,0
|11,02
|-3,0
|ANP
|22,45
|0,0
|22,95
|0,0
|21,00
|0,0
|11,13
|-0,2
|SHELL
|25,73
|0,0
|26,76
|0,0
|23,87
|0,0
|11,31
|-6,0
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|11,05
|0,0
|Кло
|22,89
|0,0
|23,59
|0,0
|21,99
|0,0
|10,99
|0,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|23,91
|0,0
|11,60
|0,0
|ТНК
|23,97
|0,0
|24,69
|0,0
|21,96
|0,0
|11,70
|0,0
|Укрнафта
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|11,24
|-0,1
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
16 марта 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.4% (9 коп/л) до 21.32 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.37% (8 коп/л) до 22.31 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.36% (7 коп/л) до 19.35 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 9 марта по 16 марта 2017 г. уменьшилась на 2.8%, или 507.2 грн/т, и находится на уровне 17478.38 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 2.9%, или 515.4 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|21.32
|-0.40
|-1.22
|-2.72
|Бензин А-95 евро
|22.31
|-0.37
|-1.06
|-2.25
|Дизельное топливо евро
|19.35
|-0.36
|-1.55
|-3.42
Средняя мелкооптовая цена ДТ на АЗС:
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