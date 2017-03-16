Финансовые новости
- |
- 16.03.17
- |
- 18:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Цена автогаза снижается 16 марта в крупнейших сетях
15:26 16.03.2017 |
В период с 15 по 16 марта стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Сжиженный газ подешевел на АЗС группы «Приват» на 5-10 коп./л. Его средняя стоимость снизилась до 11,20-11,26 грн/л. Также автогаз опустился в других крупных сетях: ОККО, AMIC, SUN OIL, «БРСМ-Нафта», ZOG, «Кворум», «Катрал», «Народна», Marshal и др.
Как сообщал OilNews, в начале недели, в сетях столичных АГЗП («Барс 2000», «Авантаж 7», Smart, Evrogaz, I-LPG, GreenGas, пр.) автогаз подешевел до 10,50-10,55 грн/л.
В последние две недели наблюдалось снижение цен, как в опте, так и на аукционах украинских производителей СУГ. Накануне СУГ на аукционе «Укргаздобычи» подешевел до 15 900-16 300 грн/т.
Отметим, что в 10 марта МЭРТ полностью сняло санкции со всех участников рынка.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 16/15 марта 2016 г., грн/л:
|
Оператор
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,00
|
-0,06
|
Shell
|
11,33
|
-0,02
|
SOCAR
|
11,80
|
0,00
|
SUN OIL
|
10,87
|
-0,08
|
UPG
|
10,80
|
0,00
|
WOG
|
11,60
|
-0,10
|
Автотранс
|
11,13
|
0,00
|
Параллель
|
12,72
|
0,00
|
Авиас
|
11,20
|
-0,08
|
БРСМ-Нафта
|
11,17
|
-0,13
|
KLO
|
10,99
|
0,00
|
Marshal
|
11,75
|
-0,02
|
Народна
|
10,70
|
-0,35
|
Надежда
|
11,59
|
0,00
|
Катрал
|
11,47
|
-0,10
|
ОККО
|
11,57
|
0,00
|
Кворум
|
11,34
|
-0,10
|
Татнефть
|
11,23
|
+0,05
|
Укрнафта
|
11,26
|
-0,05
|
Барс 2000
|
10,55
|
0,00
|
ZOG
|
10,95
|
-0,24
|
Авантаж 7
|
10,55
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,10
|
0,00
|
Mango
|
10,82
|
-0,05
|
Средняя
|
11,36
|
-0,05
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему не берут британца аудитором "посредственного" НАБУ
|ОБСЕ продлила на год наблюдательную миссию на востоке Украины
|Потребительские настроения в Украине в феврале улучшились
|Бои под Горловкой. О чем свидетельствует очередное обострение войны
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть практически стабильна, Brent торгуется ниже $51,9 за баррель
|Потребительские настроения в Украине в феврале улучшились
|В феврале официальный уровень безработицы повысился на 0,1 п.п. до 1,7%
|Цена автогаза снижается 16 марта в крупнейших сетях
|Еврокомиссия одобрила выделение Украине очередного транша макрофинансовой помощи €600 млн
|Препятствий для оформления СУГ больше нет,– таможня
|Порошенко ввел в действие решение СНБО о временном прекращении грузоперевозок с ОРДЛО
Это интересно
|Samsung в последний момент отказалась от использования нового дактилоскопического датчика в Galaxy S8
|VW и Tata буду выпускать совместные автомобили
|В Женеве дебютировал предвестник семиместного кроссовера SsangYong
|Гибкий смартфон Samsung появится на рынке не ранее 2018 года
|Toyota привезла в Женеву трехколесный концепт i-TRIL
|Топ-14 самых дорогих небоскребов за последние 20 лет
|Ущерб от использования ботнетов в сфере рекламы в США оценивается в $31 млрд.
По текущим расценкам стоимость бот-трафика составляет 1 цент за визит на сайт. Если оператор ботнета заставит 100 тыс. уникальных компьютеров посетить определенный сайт и сымитировать поведение реальных пользователей, то он сможет заработать порядка $1 тыс.