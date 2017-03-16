В период с 15 по 16 марта стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Сжиженный газ подешевел на АЗС группы «Приват» на 5-10 коп./л. Его средняя стоимость снизилась до 11,20-11,26 грн/л. Также автогаз опустился в других крупных сетях: ОККО, AMIC, SUN OIL, «БРСМ-Нафта», ZOG, «Кворум», «Катрал», «Народна», Marshal и др.

Как сообщал OilNews, в начале недели, в сетях столичных АГЗП («Барс 2000», «Авантаж 7», Smart, Evrogaz, I-LPG, GreenGas, пр.) автогаз подешевел до 10,50-10,55 грн/л.

В последние две недели наблюдалось снижение цен, как в опте, так и на аукционах украинских производителей СУГ. Накануне СУГ на аукционе «Укргаздобычи» подешевел до 15 900-16 300 грн/т.

Отметим, что в 10 марта МЭРТ полностью сняло санкции со всех участников рынка.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 16/15 марта 2016 г., грн/л: