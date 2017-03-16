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Топливно-энергетический комплекс
Препятствий для оформления СУГ больше нет,– таможня
14:12 16.03.2017 |
Служба безопасности Украины отозвала из Энергетической таможни свои ориентировки по задержанию импортного СУГ ряда украинских операторов. Об этом во время встречи с журналистами сообщил глава Центральной энергетической таможни ГФС (ЦЭТ) Игорь Пиковский, передает корреспондент OilNews.
«На сегодня любые препятствия для оформления импортного ресурса отсутствую», - заявил чиновник ГФС.
По его словам, СБУ прислала соответствующее уведомление об отказе от озвученных ранее требований по проверке вагонов конкретных импортеров СУГ.
В тоже время, на вопрос, чем были вызваны настолько затяжные проверки, Пиковский ответил, что по требованию СБУ брать анализы должны были сами представители силовиков, а уже потом проводились анализы лабораторией ГФС.
Кроме того, представители таможни сослались на сохраняющуюся проблему дефицита пробоотборников для проведения забора газа.
Глава ЦЭТ сообщил, что на данный момент заблокированными остаются 40 вагонов СУГ (ресурс «Газтрон-Украина»). Внятного ответа на причины продолжающейся блокировки этого ресурса представители таможни дать не смогли. На предположение, что документы на растаможу могли быть оформлены с ошибками, присутствующий на встрече глава компании «Газтрон-Украина» Владислав Колодяжный заявил, что все документы были поданы еще 24 и 28 декабря 2016 г. Представители ГФС и Колодяжный договорились об обсуждение этой проблемы по окончанию брифинга.
Игорь Пиковский, отвечая на вопрос об компенсации более 35 млн грн убытков нанесенных импортерам неправомерной блокировкой поставок нефтепродуктов, заявил, что компенсировать их должен инициатор этого процесса, которым таможня не является.
После публичного выступления 16 февраля 2017 года участников рынка, профильных ассоциаций и народных депутатов, 20 февраля 2017 г. было начато таможенное оформление ранее заблокированных партий нефтепродуктов и сжиженного газа ряда компаний.
23 февраля МЭРТ по представлению СБУ отменило санкции относительно 15 импортеров топлива и их контрагентов. Остальные санкции были сняты 10 марта.
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