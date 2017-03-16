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Топливно-энергетический комплекс
Нефть продолжает дорожать 16 марта на данных о сокращении запасов в США и решении ФРС
08:01 16.03.2017 |
Нефтяные фьючерсы в четверг утром продолжают отыгрывать сообщение о сокращении запасов "черного золота" и нефтепродуктов в Соединенных Штатах, а также решение ФРС США повысить базовую ставку. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.
На 07.21 EET фьючерсы на североморскую нефтяную смесь сорта Brent торговались вплюсе, их рост составил 0,62% - до $52,12 за баррель.
Апрельские фьючерсы на нефть WTI дорожали на 0,55% - до $49,13 за бочку.
Коммерческие запасы нефти в США (куда не входит стратегический резерв) за прошедшую неделю (с 5 по 10 марта) сократились на 0,2 млн баррелей, или на 0,04% - до 528,2 млн бочек. Аналитики прогнозировали, напротив, что запасы увеличатся на 3,713 млн баррелей, или на 0,7%, и составят 532,11 млн баррелей.
Запасы бензина в США снизились на 3,1 миллиона баррелей, или на 1,2% - до 246,3 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились с показателя предыдущей недели на 4,2 миллиона баррелей, или на 2,6%, до 157,3 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали снижение запасов бензина на 1,95 миллиона баррелей, а дистиллятов - на 1,66 миллиона баррелей.
Эксперты Bernstein Energy напоминают, что данные о запасах нефти в США служат индикатором для мирового нефтяного рынка, пишет агентство Рейтер.
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