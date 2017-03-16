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Железнодорожные партии нефтепродуктов подешевели еще на 150-350 грн/т.
19:43 15.03.2017 |
Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
Основной причиной снижения оптовых цен остается падение европейских котировок на нефтепродукты. За день стоимость топлива в портах отступила еще на $7-8/т. С начала месяца котировки провалились уже на $49-53/т. При этом курс гривны на межбанковской валютной бирже стабилизировался на уровне 26,88-26,92 грн/$1.
Средняя стоимость дизтоплива в среду снизилась еще на 150 грн/т, - до 22 335 грн/т. На ст. Коростень и ст. Сарны литовский ресурс сегодня выставляли компании «Сокар» и «Темиртранс-Захид» по ценам 22 100-22 200 грн/т. По информации OilNews, цены реальных сделок опускались до 21 900-22 000 грн/т.
Кроме того, на станции Коростень новополоцкое ДТ Евро-5 торговалось у отметки 22 300 грн/т, а мозырский ресурс предлагался по 22 600-22 650 грн/т. Дизтопливо белорусских заводов выставляли ЗНГК, WOG и «СТЭНЛИ».
С трубопроводным ДТ на рынок вышли 7 компаний: «Е.Коннект», «Глуско Украина», ЗНП-М, «Темиртранс-Захид», WOG и «Альянс Энерго Трейд» и «Анвитрейд». Их предложения - 22 200-22 500 грн/т. При этом уровень цен на данный ресурс спускался до 22 100 грн/т.
На юге WOG торговал греческим зимним ДТ в порту «Южный» по непроходной цене - 23 300 грн/т. «Альянс Энерго Трейд» и «Темиртранс-Захид» продавал российский ресурс в том же порту по 22 600 грн/т и 22 650 грн/т соответственно.
ДТ кременчугского НПЗ выставлялось по 23 700 грн/т.
Бензины также подешевели. Стоимость белорусского А-92 в крупном опте колеблется в диапазоне 27 200-27 900 грн/т у ОККО, «НК Вест Ойл», и ЗНГК. «Укртатнафта» предлагает Евро-5 по 27 700 грн/т. Шебелинский А-92 Евро-5 у «НП-Трейдинга», «Сан Ойл» и «Газтрона» - 26 900-27 500 грн/т.
Белорусскую «пятерку» предлагали ЗНГК и ОККО в Киевской и Житомирской областях по 28 500-28 600 грн/т. А-95 Евро-5 «Укртатнафты» производитель предлагал по 28 400 грн/т. «НП-Трейдинг» продавал этот вид топлива по 27 400 грн/т (без жд-тарифа).
Операторы рынка ожидают дальнейшего снижения цен. «До конца недели минимальные предложения уйдут ниже 22 000 грн/т», - сообщил OilNews один из импортеров трубопроводного ДТ.
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