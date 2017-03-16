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Цены высокооктановых бензинов 15 марта снижаются в мелком опте и стабильны — в рознице
19:40 15.03.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 15 марта 2017 г. отмечалось падение розничной цены сжиженного газа а также снижение мелкооптовых цен на светлые нефтепродукты и СПБТ.
Как сообщает Терминал, в рознице цены высокооктановых бензинов не изменились. Так цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 23.51 грн/л, бензина А-95 евро - 24.70 грн/л. Дизельное топливо евро также не поменялось в стоимости, которая составляет 22.37 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 15 марта 2017 г. подешевел на 0.29% (3 коп/л) до 11.25 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.6%.
Средняя розничная цена СПБТ на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» 15 марта составили:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.51
|21.00
|-0.00
|0.00
|Бензин А-95 евро
|24.70
|21.50
|-0.00
|-0.00
|Дизельное топливо Евро
|22.37
|20.30
|-0.02
|-0.03
|Сжиженный газ
|11.25
|9.90
|-0.29
|-0.78
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 15.03.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|23,66
|0,0
|24,60
|0,0
|22,49
|0,0
|11,05
|-8,0
|ANP
|22,45
|0,0
|22,95
|0,0
|21,00
|0,0
|11,14
|0,0
|SHELL
|25,73
|0,0
|26,76
|0,0
|23,87
|0,0
|11,37
|0,0
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|11,05
|0,0
|Кло
|22,89
|0,0
|23,59
|0,0
|21,99
|0,0
|10,99
|0,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|23,91
|0,0
|11,60
|-1,3
|ТНК
|23,97
|0,0
|24,69
|0,0
|21,96
|0,0
|11,70
|-12,9
|Укрнафта
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|11,24
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте 15 марта отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро дизельное топливо и СПБТ.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.28% (6 коп/л) до 21.41 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день снизилась на 0.2% (5 коп/л) до 22.40 грн/л. Дизельное топливо евро в мелком опте подешевело на 0.38% (7 коп/л) до 19.41 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», средняя по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 8 марта по 15 марта 2017 г. уменьшилась на 0.9%, или 154.3 грн/т, и находится на уровне 17833.71 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 0.7%, или 119.5 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|21.41
|-0.28
|-1.03
|-2.30
|Бензин А-95 евро
|22.40
|-0.20
|-0.83
|-1.87
|Дизельное топливо евро
|19.41
|-0.38
|-1.32
|-3.27
Средние цены бензина А-92 евро и А-95 евро в мелком опте:
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