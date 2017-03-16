По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 15 марта 2017 г. отмечалось падение розничной цены сжиженного газа а также снижение мелкооптовых цен на светлые нефтепродукты и СПБТ.

Как сообщает Терминал, в рознице цены высокооктановых бензинов не изменились. Так цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 23.51 грн/л, бензина А-95 евро - 24.70 грн/л. Дизельное топливо евро также не поменялось в стоимости, которая составляет 22.37 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 15 марта 2017 г. подешевел на 0.29% (3 коп/л) до 11.25 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.6%.

Средняя розничная цена СПБТ на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» 15 марта составили:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.51 21.00 -0.00 0.00 Бензин А-95 евро 24.70 21.50 -0.00 -0.00 Дизельное топливо Евро 22.37 20.30 -0.02 -0.03 Сжиженный газ 11.25 9.90 -0.29 -0.78

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 15.03.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 23,66 0,0 24,60 0,0 22,49 0,0 11,05 -8,0 ANP 22,45 0,0 22,95 0,0 21,00 0,0 11,14 0,0 SHELL 25,73 0,0 26,76 0,0 23,87 0,0 11,37 0,0 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 23,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 11,05 0,0 Кло 22,89 0,0 23,59 0,0 21,99 0,0 10,99 0,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 23,91 0,0 11,60 -1,3 ТНК 23,97 0,0 24,69 0,0 21,96 0,0 11,70 -12,9 Укрнафта 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 11,24 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

В мелком опте 15 марта отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро дизельное топливо и СПБТ.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.28% (6 коп/л) до 21.41 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день снизилась на 0.2% (5 коп/л) до 22.40 грн/л. Дизельное топливо евро в мелком опте подешевело на 0.38% (7 коп/л) до 19.41 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», средняя по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 8 марта по 15 марта 2017 г. уменьшилась на 0.9%, или 154.3 грн/т, и находится на уровне 17833.71 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 0.7%, или 119.5 грн/т.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 21.41 -0.28 -1.03 -2.30 Бензин А-95 евро 22.40 -0.20 -0.83 -1.87 Дизельное топливо евро 19.41 -0.38 -1.32 -3.27

Средние цены бензина А-92 евро и А-95 евро в мелком опте: