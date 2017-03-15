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Топливно-энергетический комплекс
Стоимость автогаза 15 марта снизилась в ряде крупных региональных сетей
13:47 15.03.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Сжиженный газ подешевел на АЗС Shell в Винницкой области, ряде региональных управлений AMIC, а также в сети UPG. ОККО на 30 коп./л снизила цену в Одесской области.
Основные изменения произошли в региональных сетях. В частности, Полтавские «Надежда» и «Автотранс» снизили стоимость автогаза на 10 коп./л и 20-80 коп./л соответственно. На 20 коп./л подешевел газ днепровского «Нефтека». На четверть гривны стал дешевле продукт на харьковских станциях «Род-Ник».
Напомним, что в начале недели в сетях столичных АГЗП («Барс 2000», «Авантаж 7», Smart, Evrogaz, I-LPG, GreenGas, пр.) автогаз подешевел до 10,50-10,55 грн/л.
Отметим, что в последние две недели наблюдалось снижение цен, как в опте, так и на аукционах украинских производителей СУГ. За этот период стоимость атвогаза на торгах опустилась на 900-1000 грн/т. При этом более существенное снижение цен сдерживает сохраняющееся давление СБУ на участников рынка.
Как сообщал OilNews, в пятницу МЭРТ полностью сняло санкции со всех участников рынка. Однако, многие операторы до сих пор не могут разблокировать задержанные вагоны из-за позиции «Укрзализныци» и СБУ.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 15/14 марта 2016 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,06
|
-0,05
|
Shell
|
11,36
|
-0,01
|
SOCAR
|
11,80
|
0,00
|
SUN OIL
|
10,95
|
0,00
|
UPG
|
10,80
|
-0,10
|
WOG
|
11,70
|
0,00
|
Автотранс
|
11,13
|
-0,50
|
Параллель
|
12,72
|
0,00
|
Авиас
|
11,27
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,30
|
0,00
|
KLO
|
10,99
|
0,00
|
Marshal
|
11,78
|
0,00
|
Нефтек
|
11,59
|
-0,20
|
Надежда
|
11,59
|
-0,10
|
Авантаж 7
|
10,55
|
0,00
|
ОККО
|
11,57
|
-0,03
|
Маркет
|
10,95
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,10
|
-0,25
|
Укрнафта
|
11,31
|
0,00
|
Барс 2000
|
10,55
|
0,00
|
ZOG
|
11,19
|
0,00
|
Mango
|
10,87
|
0,00
|
Средняя
|
11,41
|
-0,02
|
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