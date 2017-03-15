Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Сжиженный газ подешевел на АЗС Shell в Винницкой области, ряде региональных управлений AMIC, а также в сети UPG. ОККО на 30 коп./л снизила цену в Одесской области.

Основные изменения произошли в региональных сетях. В частности, Полтавские «Надежда» и «Автотранс» снизили стоимость автогаза на 10 коп./л и 20-80 коп./л соответственно. На 20 коп./л подешевел газ днепровского «Нефтека». На четверть гривны стал дешевле продукт на харьковских станциях «Род-Ник».

Напомним, что в начале недели в сетях столичных АГЗП («Барс 2000», «Авантаж 7», Smart, Evrogaz, I-LPG, GreenGas, пр.) автогаз подешевел до 10,50-10,55 грн/л.

Отметим, что в последние две недели наблюдалось снижение цен, как в опте, так и на аукционах украинских производителей СУГ. За этот период стоимость атвогаза на торгах опустилась на 900-1000 грн/т. При этом более существенное снижение цен сдерживает сохраняющееся давление СБУ на участников рынка.

Как сообщал OilNews, в пятницу МЭРТ полностью сняло санкции со всех участников рынка. Однако, многие операторы до сих пор не могут разблокировать задержанные вагоны из-за позиции «Укрзализныци» и СБУ.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 15/14 марта 2016 г., грн/л: