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Топливно-энергетический комплекс
Розничные цены высокооктановых бензинов 14 марта не изменились
19:47 14.03.2017 |
14 марта 2017 г. отмечалось снижение средних цен СПБТ в рознице и продолжающееся падение мелкооптовых цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
Как сообщает Терминал, розничные цены высокооктановых бензинов не изменились. Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 23,51 грн/л, бензина А-95 евро - 24,26 грн/л. Дизельное топливо евро также не изменилось в цене, которая составляет 22,38 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 14 марта 2017 г. на АГЗС/АГЗП в Украине подешевел на 0,21 % (2 коп./л) до 11,23 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46,3 %.
Средняя розничная цена СПБТ на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» 14 марта 2017 г. составили:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23,51
|21,00
|0,01
|0,01
|Бензин А-95 евро
|24,26
|21,50
|0,00
|0,00
|Дизельное топливо Евро
|22,38
|20,30
|0,00
|0,00
|Сжиженный газ
|11,23
|9,90
|-0,21
|-0,54
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 14.03.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|23,66
|0,0
|24,60
|0,0
|22,49
|0,0
|11,13
|0,0
|ANP
|22,45
|0,0
|22,95
|0,0
|21,00
|0,0
|11,14
|-1,3
|SHELL
|25,73
|0,0
|26,76
|0,0
|23,87
|0,0
|11,37
|0,0
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|11,05
|-3,0
|Кло
|22,89
|0,0
|23,59
|0,0
|21,99
|0,0
|10,99
|-20,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|23,91
|0,0
|11,61
|-5,1
|ТНК
|23,97
|0,0
|24,69
|0,0
|21,96
|0,0
|11,83
|0,0
|Укрнафта
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|11,24
|-1,7
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте 14 марта 2017 г. на рынке нефтепродуктов отмечалось падение цен высокооктановых бензинов, дизельного топлива и сжиженного газа.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0,07 %(2 коп./л) до 21,47 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного уменьшилась на 0,09 % ( 2 коп./л) и составляет 22,45 грн/л. а мелкооптовые партии дизельного топлива евро подешевели на 0,14 % (3 коп./л) до 19,49 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 07 марта по 14 марта 2017 г. уменьшилась на 0.7%, или 131.2 грн/т, и находится на уровне 17856.09 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 0.5%, или 97.3 грн/т.
По данным НТЦ «Психея» в Украине мелкооптовые цены на нефтепродукты по состоянию на 14 марта 2017 г. составили:
Средняя мелкооптовая цена дизельного топлива по Украине:
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