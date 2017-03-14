14 марта 2017 г. отмечалось снижение средних цен СПБТ в рознице и продолжающееся падение мелкооптовых цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

Как сообщает Терминал, розничные цены высокооктановых бензинов не изменились. Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 23,51 грн/л, бензина А-95 евро - 24,26 грн/л. Дизельное топливо евро также не изменилось в цене, которая составляет 22,38 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 14 марта 2017 г. на АГЗС/АГЗП в Украине подешевел на 0,21 % (2 коп./л) до 11,23 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46,3 %.

Средняя розничная цена СПБТ на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» 14 марта 2017 г. составили:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23,51 21,00 0,01 0,01 Бензин А-95 евро 24,26 21,50 0,00 0,00 Дизельное топливо Евро 22,38 20,30 0,00 0,00 Сжиженный газ 11,23 9,90 -0,21 -0,54



Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 14.03.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 23,66 0,0 24,60 0,0 22,49 0,0 11,13 0,0 ANP 22,45 0,0 22,95 0,0 21,00 0,0 11,14 -1,3 SHELL 25,73 0,0 26,76 0,0 23,87 0,0 11,37 0,0 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 23,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 11,05 -3,0 Кло 22,89 0,0 23,59 0,0 21,99 0,0 10,99 -20,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 23,91 0,0 11,61 -5,1 ТНК 23,97 0,0 24,69 0,0 21,96 0,0 11,83 0,0 Укрнафта 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 11,24 -1,7

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

В мелком опте 14 марта 2017 г. на рынке нефтепродуктов отмечалось падение цен высокооктановых бензинов, дизельного топлива и сжиженного газа.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0,07 %(2 коп./л) до 21,47 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного уменьшилась на 0,09 % ( 2 коп./л) и составляет 22,45 грн/л. а мелкооптовые партии дизельного топлива евро подешевели на 0,14 % (3 коп./л) до 19,49 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 07 марта по 14 марта 2017 г. уменьшилась на 0.7%, или 131.2 грн/т, и находится на уровне 17856.09 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 0.5%, или 97.3 грн/т.

По данным НТЦ «Психея» в Украине мелкооптовые цены на нефтепродукты по состоянию на 14 марта 2017 г. составили:

Средняя мелкооптовая цена дизельного топлива по Украине: