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Топливно-энергетический комплекс
14 марта стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей
14:37 14.03.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Сжиженный газ подешевел на АЗС группы «Приват» в Луганской, Херсонской и Черновицкой областях на 10-20 коп./л. ОККО также снизила стоимость СУГ на своих станциях в ряде регионов. Региональные сети «Автотехсервис», «Кворум», «РУР Груп» и «Укргаздобыча» опустили цены на 10-20 коп./л.
Напомним, что накануне, в сетях столичных АГЗП («Барс 2000», «Авантаж 7», Smart, Evrogaz, I-LPG, GreenGas, пр.) автогаз подешевел до 10,50-10,55 грн/л.
Отметим, что в последние две недели наблюдалось снижение цен, как в опте, так и на аукционах украинских производителей СУГ. За этот период стоимость атвогаза на торгах опустилась на 900-1000 грн/т. При этом более существенное снижение цен сдерживает сохраняющееся давление СБУ на участников рынка.
Как сообщал OilNews, в пятницу МЭРТ полностью сняло санкции со всех участников рынка. Однако, многие операторы до сих пор не могут разблокировать задержанные вагоны из-за позиции «Укрзализныци» и СБУ.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 14/13 марта 2016 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,11
|
-0,05
|
KLO
|
10,99
|
0,00
|
Mango/Ultra
|
10,87
|
-0,01
|
Shell
|
11,37
|
0,00
|
SOCAR
|
11,80
|
0,00
|
SUN OIL
|
10,95
|
0,00
|
UPG
|
10,90
|
0,00
|
WOG
|
11,70
|
0,00
|
ZOG
|
11,19
|
0,00
|
Авиас
|
11,27
|
-0,02
|
Автотехсервис
|
11,20
|
-0,10
|
Автотранс
|
11,63
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,30
|
-0,01
|
Кворум
|
11,44
|
-0,10
|
Маркет
|
10,95
|
0,00
|
Надежда
|
11,69
|
0,00
|
ОККО
|
11,60
|
-0,04
|
Параллель
|
12,72
|
0,00
|
Рур груп
|
11,59
|
-0,20
|
Татнефть
|
11,18
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
10,59
|
-0,20
|
Укрнафта
|
11,31
|
-0,02
|
Средняя
|
11,43
|
-0,02
|
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