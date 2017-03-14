Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Сжиженный газ подешевел на АЗС группы «Приват» в Луганской, Херсонской и Черновицкой областях на 10-20 коп./л. ОККО также снизила стоимость СУГ на своих станциях в ряде регионов. Региональные сети «Автотехсервис», «Кворум», «РУР Груп» и «Укргаздобыча» опустили цены на 10-20 коп./л.

Напомним, что накануне, в сетях столичных АГЗП («Барс 2000», «Авантаж 7», Smart, Evrogaz, I-LPG, GreenGas, пр.) автогаз подешевел до 10,50-10,55 грн/л.

Отметим, что в последние две недели наблюдалось снижение цен, как в опте, так и на аукционах украинских производителей СУГ. За этот период стоимость атвогаза на торгах опустилась на 900-1000 грн/т. При этом более существенное снижение цен сдерживает сохраняющееся давление СБУ на участников рынка.

Как сообщал OilNews, в пятницу МЭРТ полностью сняло санкции со всех участников рынка. Однако, многие операторы до сих пор не могут разблокировать задержанные вагоны из-за позиции «Укрзализныци» и СБУ.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 14/13 марта 2016 г., грн/л: