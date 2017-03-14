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Топливно-энергетический комплекс
Нефтяной рынок может вновь упасть из-за излишка предложения - эксперт
11:56 14.03.2017 |
Рост мировых поставок нефти по-прежнему опережает увеличение спроса, что может вызвать новое падение цен на топливо, полагает известный итальянский аналитик, профессор Гарвардского университета Леонардо Моджери.
"Говорить о каких-то улучшениях пока рано, - приводит его слова Financial Times. - Если в 2017 году мы не увидим рекордного роста спроса, цены на нефть могут испытать значительный спад".
Нефть упала в цене на 9% на прошлой неделе, хотя до этого торговалась в довольно узком коридоре. Ранее инвесторы в целом игнорировали новости о росте запасов и добычи в США и обращали главное внимание на снижение добычи в странах ОПЕК.
По словам Л.Моджери, США получили наибольшую выгоду от соглашения ОПЕК об ограничении добычи. Соглашение привело к подъему цен, и компании, добывающие нефть на сланцевых месторождениях в Штатах, смогли восстановить свой бизнес.
Однако помимо США в мире есть и другие крупные проекты, которые были введены в эксплуатацию в последнее время или заработают вскоре, говорит эксперт.
По его оценкам, с октября прошлого по январь текущего года добыча нефти и газового конденсата в мире резко выросла и составила примерно 99,5 млн б/с в начале января.
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