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Нефть упала до минимума с ноября, Brent подешевела до $50,45 за баррель
17:46 14.03.2017 |
Цены на нефть эталонных марок упали до минимального уровня с середины ноября на данных о росте добычи топлива в Саудовской Аравии в феврале.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:55 EET уменьшилась на $0,9 (1,75%) - до $50,45 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к указанному времени на $1,05 (2,17%) - до $47,35 за баррель.
Саудовская Аравия повысила добычу в январе на 263 тыс. б/с, до более 10 млн б/с. При этом отмечается, что уровень добычи в стране по-прежнему ниже, чем прописанный в соглашении с другими странами ОПЕК.
"Это удар по доверию к Саудовской Аравии, и прогноз цен на нефть теперь довольно пессимистичный", - заявил глава отдела фьючерсов в Mizuho Securities Боб Ягер.
В целом страны ОПЕК в феврале сократили добычу на 140 тыс. баррелей в сутки, до 31,958 тыс. б/с.
Тем временем министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук заявил, что цены на нефть снижаются в последнее время, несмотря на усилия ОПЕК, из-за роста добычи сланцевой нефти в США. По его словам, котировки могут вновь упасть до $45 за баррель.
При этом аналитики банка Barclays заявили, что существует высокая вероятность, что нефтедобывающие страны продлят действие соглашение о снижении добычи, срок которого истекает в конце июня, если цены на нефть опустятся до $50 за баррель или ниже.
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