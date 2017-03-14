Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

На 20-40 коп./л подешевели все бензины в столичной сети KLO. «БРСМ» опустила цены на 10 коп./л на все топлива.

Ранее в пятницу, 10 марта KLO снизила стоимость ДТ на 40 коп./л, - до 21,99 грн/л.

В свою очередь, запорожский ZOG повысил стоимость всех топлив на своих АЗС на 50 коп./л.

Как сообщал OilNews, оптовые цены снижаются на фоне падения котировок и небольшого укрепления курса гривны. Так, 10 марта, железнодорожные партии дизтоплива подешевели до 22 600 грн/т. При этом отдельные предложения на рынке опускались до 22 350 грн/т.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 13/10 марта 2017 г., грн/л: