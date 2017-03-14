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Топливно-энергетический комплекс
В период с 10 по 13 марта цена топлив снизилась в двух крупных сетях АЗС: столичной KLO и "БРСМ-Нафте"
13:58 13.03.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
На 20-40 коп./л подешевели все бензины в столичной сети KLO. «БРСМ» опустила цены на 10 коп./л на все топлива.
Ранее в пятницу, 10 марта KLO снизила стоимость ДТ на 40 коп./л, - до 21,99 грн/л.
В свою очередь, запорожский ZOG повысил стоимость всех топлив на своих АЗС на 50 коп./л.
Как сообщал OilNews, оптовые цены снижаются на фоне падения котировок и небольшого укрепления курса гривны. Так, 10 марта, железнодорожные партии дизтоплива подешевели до 22 600 грн/т. При этом отдельные предложения на рынке опускались до 22 350 грн/т.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 13/10 марта 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Цена
|
Изм
|
Цена
|
Изм
|
Цена
|
Изм
|
Цена
|
Изм
|
AMIC
|
23,45
|
0,00
|
24,39
|
0,00
|
25,41
|
0,00
|
22,45
|
0,00
|
KLO
|
22,89
|
-0,30
|
23,59
|
-0,40
|
26,79
|
-0,20
|
21,99
|
0,00
|
Mango/Ultra
|
23,33
|
0,00
|
24,85
|
0,00
|
25,94
|
0,00
|
22,03
|
0,00
|
Marshal
|
22,82
|
0,00
|
23,42
|
0,00
|
Х
|
Х
|
20,92
|
0,00
|
Shell
|
25,76
|
0,00
|
26,76
|
0,00
|
28,76
|
0,00
|
23,87
|
0,00
|
SOCAR
|
25,97
|
0,00
|
26,97
|
0,00
|
27,97
|
0,00
|
23,97
|
0,00
|
SUN OIL
|
22,34
|
0,00
|
22,84
|
0,00
|
23,83
|
0,00
|
20,90
|
0,00
|
UPG
|
23,40
|
0,00
|
23,90
|
0,00
|
26,80
|
0,00
|
21,30
|
0,00
|
WOG
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
ZOG
|
23,29
|
+0,50
|
23,79
|
+0,50
|
23,79
|
+0,50
|
21,40
|
+0,50
|
Авиас
|
22,45
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,16
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Автотранс
|
23,18
|
0,00
|
24,19
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
25,70
|
0,00
|
26,30
|
0,00
|
26,80
|
0,00
|
23,20
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,89
|
-0,10
|
23,43
|
-0,10
|
24,41
|
-0,10
|
21,13
|
-0,22
|
Восток
|
23,95
|
0,00
|
24,95
|
0,00
|
25,95
|
0,00
|
21,95
|
0,00
|
Маркет
|
23,84
|
0,00
|
24,44
|
0,00
|
Х
|
Х
|
20,99
|
0,00
|
Надежда
|
23,19
|
0,00
|
24,18
|
0,00
|
24,69
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
ОККО
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
Параллель
|
25,79
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
27,59
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
Татнефть
|
22,90
|
0,00
|
23,40
|
0,00
|
24,45
|
0,00
|
21,25
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,50
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,21
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
22,40
|
0,00
|
22,90
|
0,00
|
23,25
|
0,00
|
20,90
|
0,00
|
Средняя
|
23,82
|
0,00
|
24,54
|
0,00
|
25,62
|
0,00
|
22,14
|
0,00
|
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