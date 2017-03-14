Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Сжиженный газ подешевел в сетях столичных АГЗП («Барс 2000», «Авантаж 7», Smart, Evrogaz, I-LPG, GreenGas, пр.) до 10,50-10,55 грн/л.

Столичная KLO опустила стоимость газа на 40 коп./л, - до 10,99 грн/л. Аналогичная цена установилась на киевских станциях «БРСМ-Нафты». AMIC снизил цену на 40 коп./л, - до 11,10 грн/л на АЗС в запорожской области.

Отметим, что в последние две недели наблюдалось снижение цен, как в опте, так и на аукционах украинских производителей СУГ. За этот период стоимость атвогаза на торгах опустилась на 700-1000 грн/т. При этом сдерживающим фактором для более существенного снижения цен является сохраняющееся давление СБУ на участников рынка.

Как сообщал OilNews, в пятницу МЭРТ полностью сняло санкции со всех участников рынка. Однако, многие операторы до сих пор не могут разблокировать задержанные вагоны из-за позиции «Укрзализныци» и СБУ.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 13/10 марта 2016 г., грн/л: