Goldman Sachs сохраняет оптимистичный прогноз для сырьевого рынка, рассчитывая, что снижение предложения многих сырьевых товаров приведет к росту цен на них ближе к концу 2017 года.

Как говорится в обзоре аналитиков банка во главе с Джеффри Карри, инвесторам рекомендуется создавать или сохранять "длинные" позиции (ставки на рост цены) по нефти WTI и меди. При этом прогноз цены WTI на II квартал подтвержден экспертами на уровне $57,50 за баррель, меди на Лондонской бирже металлов (LME) - $6200 за тонну.

Между тем в настоящее время нефть WTI торгуется около $48,3 за баррель, медь - $5800 за тонну.

На прошлой неделе сырьевой индекс Bloomberg упал на 3,4%, продемонстрировав самое значительное снижение с июля.

