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Топливно-энергетический комплекс
Цена нефти падает 13 марта на росте числа буровых установок в США
07:52 13.03.2017 |
Мировые цены на нефть в понедельник продолжили снижение на фоне данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.10 EET стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,68% - до 51,02 доллара за баррель. При этом ранее в ходе торгов цена Brent впервые с 30 ноября опускалась ниже отметки в 51 доллар за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,82%, до 48,09 доллара за баррель.
Согласно данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 10 марта рабочей недели число буровых установок в США выросло на 12 штук, или на 1,58%, до 768 единиц. В годовом выражении число буровых установок в США выросло на 288 штук, или на 60%. Нефтяных буровых стало больше на восемь, или на 1,31%, - 617 единиц. Количество газодобывающих установок увеличилось за неделю на пять, или на 3,42%, до 151.
Снижению мировых нефтяных цен продолжают способствовать и появившиеся на прошлой неделе данные минэнерго США о росте запасов нефти в стране. За неделю, завершившуюся 3 марта, запасы выросли сразу на 8,2 миллиона баррелей, или на 1,6% - до 528,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали меньшего роста - лишь на 1,967 миллиона баррелей, до 522,167 миллиона баррелей.
Добыча нефти в США за ту же неделю выросла на 0,62%, или на 56 тысяч баррелей в сутки, до 9,088 миллиона баррелей в сутки.
По мнению аналитиков ANZ, мнение которых приводит агентство Рейтер, вероятнее всего, цены на нефть сегодня продолжат снижаться, поскольку на ход торгов все еще оказывают влияние данные о значительном увеличении ее запасов.
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