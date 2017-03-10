Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

Главной причиной снижения оптовых цен стало падение европейских котировок на нефтепродукты. За день стоимость топлива в европейских портах отступила на $22-27/т. За неделю снижение котировок составило порядка $40/т. При этом курс гривны в последние дни укрепляется на межбанковской валютной бирже. В пятницу он торгуется в пределах 26,76-26,80 грн/$1 (-33 коп./$1 за неделю). Официальный курс евро укрепился на 12 коп./€1, до 28,39 грн/€1.

Таким образом, средняя стоимость дизтоплива на украинском рынке снизилась на 150 грн/т, до 22 650 грн/т. Недельное снижение составило 350 грн/т. Тянет рынок вниз российский ресурс на ст. Новоград-Волынский. В частности, «Анвитрейд» предлагает его сегодня по 22 400 грн/т. С трубопроводным ДТ также вышли еще 6 компаний: «Е.Коннект», «Глуско Украина», ЗНП-М, «Темиртранс-Захид», WOG и «Альянс Энерго Трейд». Их предложение - 22 400-22 800 грн/т.

По словам ряда операторов на рынке, сегодня ситуативно предложение новоградского ресурса опускалось до 22 300 грн/т.

Участники рынка также опровергают информацию о том, что РФ прекратила трубопроводные поставки дизельного топлива в Украину.

Дизтопливо Мозырского и Новополоцкого НПЗ выставляли ЗНГК, ОККО и WOG по 22 600-23 000 грн/т. Литовское ДТ на Коростене у «Альянс Ойл Украина» продается по 22 600-22 700 грн/т.

На юге WOG предлагал греческое зимнее ДТ в порту «Южный» по непроходной цене - 23 800 грн/т. «Альянс Энерго Трейд» продает российский ресурс в том же порту «Южный» на 1 000 грн/т дешевле. По словам ряда южных трейдеров, ресурс в порту можно законтрактовать за 22 450 грн/т.

Также дорогой украинский ресурс. ДТ кременчугского НПЗ торгуется по непроходной цене 23 700 грн/т. Немного дешевле, но выше средней цены по рынку, торгуется шебелинский продукт у «НП Трейдинга» - 23 200 грн/т.

Дизтопливо в мелком опте также дешевеет. Впервые за длительные период предложение белорусского ресурса на ст. Коростень у «Укрпалетсистем» сравнялось с ценой «Анвитрейда» на трубопроводный ресурс на уровне 19 грн/л. Фактор торгует дороже -19,15 грн/л. На Юге «Оранж Ойл» предлагает ДТ по сопоставимой цене - 19,20 грн/л.

Бензины также подешевели на 50-100 грн/т. А-92 отступил до 27 400 грн/т, А-95 - до 28 480 грн/т. Стоимость белорусского А-92 в крупном опте колеблется в диапазоне 27 700-27 900 грн/т у ОККО и ЗНГК. «Укртатнафта» предлагает Евро-4 по 26 900 грн/т, а Евро-5 - по 27 850 грн/т. Шебелинский А-92 Евро-5 у «НП-Трейдинга», «Сан Ойл» и «Газтрона» - 26 700-27 500 грн/т.

Белорусскую «пятерку» предлагала только ЗНГК в Киевской и Житомирской областях, по 28 800-28 900 грн/т. «Цены от «Укртатнафты» были несколько ниже: Евро-4 - 28 000 грн/т, Евро-5 - 29 000 грн/т. Шебелинская «пятерка» у «НП-Трейдинга» - 27 700 грн/т.

Операторы рынка ожидают продолжения снижения цен на оптовые партии с новой недели. «Дизтопливо точно будет дешеветь. Уже есть предложения ресурса, который растаможат в выходные, оно на 150-200 грн/т ниже актуальных цен», - рассказал поставщик литовских и белорусских нефтепродуктов.