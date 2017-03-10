По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 3 марта по 10 марта 2017 отмечалось небольшое падение розничных цен на ДТ и сжиженный газ, в то время как в мелком опте отмечалось значительное снижение цен на высокооктановые бензины, дизельное топливо и СПБТ.

Как сообщает Терминал, в рознице стоимость бензинов не изменилась. Бензин А-92 евро стоит 23.51 грн/л, бензин А-95 евро - 24.71 грн/л.

Дизельное топливо евро, немного подешевело на 0.1% (2 коп/л) до 22.38 грн/л, Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 0.19% (2 коп/л) до 11.34 грн/л.

Средняя розничная цена дизельного топлива на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.51 21.00 0.01 0.00 Бензин А-95 евро 24.71 21.50 0.01 -0.00 Дизельное топливо Евро 22.38 20.39 -0.01 -0.10 Сжиженный газ 11.34 9.90 -0.13 -0.19

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 10.03.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 23,66 0,0 24,60 0,0 22,49 0,0 11,13 -3,0 ANP 22,45 0,0 22,95 0,0 21,00 0,0 11,15 -8,6 SHELL 25,73 1,0 26,76 0,8 23,87 0,8 11,39 4,9 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 23,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 10,0 11,09 -9,5 Кло 23,19 -20,0 23,99 -35,0 21,99 -70,0 11,39 -10,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 23,91 0,0 11,66 -0,1 ТНК 23,97 0,0 24,69 0,0 21,96 0,0 11,83 0,0 Укрнафта 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 11,26 -6,8

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

В мелком опте отмечалось значительное падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро, дизельное топливо и СПБТ. Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 упали на 0.67% (15 коп/л) до 21.53 грн/л, а бензин А-95 подешевел на 0.49% (11 коп/л) до 22.51 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 0.7% (14 коп/л) до 19.58 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 3 марта по 10 марта 2017 г. уменьшилась на 1.7%, или 314.0 грн/т, и находится на уровне 17962.92 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 0.1%, или 11.5 грн/т.

Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро, грн/л 21.53 19.40 -0.26 -0.67 Бензин А-95 евро, грн/л 22.51 19.80 -0.16 -0.49 Дизельное топливо Евро, грн/л 19.58 18.95 -0.73 -0.73 Сжиженный газ, грн/т 17962.92 16877.00 -1.72 -1.72

Средняя мелкооптовая цена ДТ евро:

