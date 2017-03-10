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Топливно-энергетический комплекс
с 3 марта по 10 марта СПБТ и ДТ немного подешевели в рознице и значительно - в мелком опте
23:36 10.03.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 3 марта по 10 марта 2017 отмечалось небольшое падение розничных цен на ДТ и сжиженный газ, в то время как в мелком опте отмечалось значительное снижение цен на высокооктановые бензины, дизельное топливо и СПБТ.
Как сообщает Терминал, в рознице стоимость бензинов не изменилась. Бензин А-92 евро стоит 23.51 грн/л, бензин А-95 евро - 24.71 грн/л.
Дизельное топливо евро, немного подешевело на 0.1% (2 коп/л) до 22.38 грн/л, Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 0.19% (2 коп/л) до 11.34 грн/л.
Средняя розничная цена дизельного топлива на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.51
|21.00
|0.01
|0.00
|Бензин А-95 евро
|24.71
|21.50
|0.01
|-0.00
|Дизельное топливо Евро
|22.38
|20.39
|-0.01
|-0.10
|Сжиженный газ
|11.34
|9.90
|-0.13
|-0.19
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 10.03.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|23,66
|0,0
|24,60
|0,0
|22,49
|0,0
|11,13
|-3,0
|ANP
|22,45
|0,0
|22,95
|0,0
|21,00
|0,0
|11,15
|-8,6
|SHELL
|25,73
|1,0
|26,76
|0,8
|23,87
|0,8
|11,39
|4,9
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|10,0
|11,09
|-9,5
|Кло
|23,19
|-20,0
|23,99
|-35,0
|21,99
|-70,0
|11,39
|-10,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|23,91
|0,0
|11,66
|-0,1
|ТНК
|23,97
|0,0
|24,69
|0,0
|21,96
|0,0
|11,83
|0,0
|Укрнафта
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|11,26
|-6,8
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте отмечалось значительное падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро, дизельное топливо и СПБТ. Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 упали на 0.67% (15 коп/л) до 21.53 грн/л, а бензин А-95 подешевел на 0.49% (11 коп/л) до 22.51 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 0.7% (14 коп/л) до 19.58 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 3 марта по 10 марта 2017 г. уменьшилась на 1.7%, или 314.0 грн/т, и находится на уровне 17962.92 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 0.1%, или 11.5 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|21.53
|19.40
|-0.26
|-0.67
|Бензин А-95 евро, грн/л
|22.51
|19.80
|-0.16
|-0.49
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|19.58
|18.95
|-0.73
|-0.73
|Сжиженный газ, грн/т
|17962.92
|16877.00
|-1.72
|-1.72
Средняя мелкооптовая цена ДТ евро:
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По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 3 марта по 10 марта 2017 отмечалось небольшое падение розничных цен на ДТ и сжиженный газ, в то время как в мелком опте отмечалось значительное снижение цен на высокооктановые бензины, дизельное топливо и СПБТ.
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