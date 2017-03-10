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Железнодорожные партии нефтепродуктов подешевели 9 марта на 100-150 грн/т
08:57 10.03.2017 |
Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
Дизтопливо в опте подешевело на 150 грн/т, до 22 800 грн/т. Драйвером остается российский ресурс на ст. Новоград-Волынский. В частности, «Анвитрейд» предлагает железнодорожные партии по 22 500 грн/т. С трубопроводным ДТ также вышли еще 5 компаний: «Е.Коннект», «Глуско Украина», «Темиртранс-Захид», WOG и «Альянс Энерго Трейд». Их предложение - 22 600-22 900 грн/т.
Дизтопливо Мозырского и Новополоцкого НПЗ выставляли ЗНГК, ОККО и WOG по 22 800-23 100 грн/т.
На юге WOG и «Альянс Энерго Трейд» предлагали греческое зимнее ДТ в порту «Южный» и в порту Николаева соответственно. При этом цена у WOG на 300 грн/т выше - 23 800 грн/т. «Альянс Энерго Трейд» также продает российский ресурс в «Южный» и выставляет его по 22 900 грн/т. По словам одного из трейдеров ДТ в южных регионах операторы, торгующие в крупном опте, сегодня ситуативно снижали цены до 22 450 грн/т.
ДТ кременчугского НПЗ торгуется по непроходной цене 23 700 грн/т. Немного дешевле, но выше средней цены по рынку торгуется шебелинский продукт у «НП Трейдинга» - 23 200 грн/т.
Бензины также подешевели на 100-150 грн/т. А-92 отступил к 27 550 грн/т, А-92 - 28 500 грн/т. Стоимость белорусского А-92 в крупном опте колеблется в диапазоне 27 900-28 000 грн/т у ОККО и ЗНГК. «Укртатнафта» предлагает Евро-4 по 26 900 грн/т, а Евро-5 - по 27 850 грн/т. Шебелинский А-92 Евро-5 у «НП-Трейдинга» - 26 700 грн/т.
Белорусскую «пятерку» предлагала только ЗНГК в Киевской и Житомирской областях, по 28 900-29 000 грн/т. «Цены от «Укртатнафты» были несколько ниже: Евро-4 - 28 000 грн/т, Евро-5 - 29 000 грн/т. Шебелинская «пятерка» у «НП-Трейдинга» - 27 700 грн/т.
Основной причиной снижения цен на рынке операторы называют постепенное снижение стоимости нефтепродуктов в европейских портах. За последнюю неделю они снизились на $13-15/т как на бензины, так и на ДТ. Котировки находятся на минимальном уровне со второй декаде января. «Мы ожидаем, что котировки отступят еще до $10/т уже завтра, и цены в опте продолжат снижаться», - отметил один из крупнейших поставщиков белорусского ресурса. Он также добавил, что основным индикативом является цена на трубопроводный ресурс. «Рынок ДТ в последнее время реагирует, в основном, на действия операторов поставок трубопроводного ДТ. Сейчас они идут вниз, и все остальные также будут снижаться», - резюмировал он.
Благоприятным фактором для корректировки цен в четверг также стало укрепление курса гривны до 26,84-26,88 грн/$1.
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